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Бэла Ляув
Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Роман Абрамович присматривается к Молжанинову

Структура Романа Абрамовича может застроить район Молжаниново

Москва разрешила возвести здесь 3,5 млн кв. м недвижимости

В 2013 г. московские власти анонсировали проект развития района Молжаниново: примерно на 1587 га планировалось построить около 5 млн кв. м, из них около 1 млн кв. м – жилье, остальное – объекты общественного и промышленного назначения. Однако проект планировки так и не был разработан. В августе же 2017 г. градостроительно-земельная комиссия согласилась, чтобы проект планировки части территории Молжаниновского района за свой счет подготовила фирма «Химки-Молжаниново», сообщили «Ведомостям» несколько чиновников столичной мэрии. Территория разрабатываемого проекта стала меньше – площади снижены из-за сохранения природных территорий и транспортных ограничений, объясняет один из собеседников.

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