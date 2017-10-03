Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Роман Абрамович присматривается к Молжанинову
Структура Романа Абрамовича может застроить район Молжаниново
Москва разрешила возвести здесь 3,5 млн кв. м недвижимости
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Северное направление Москвы и области традиционно считается престижным благодаря уровню сложившейся застройки
Дмитрий Новожилов / Ведомости
В 2013 г. московские власти анонсировали проект развития района Молжаниново: примерно на 1587 га планировалось построить около 5 млн кв. м, из них около 1 млн кв. м – жилье, остальное – объекты общественного и промышленного назначения. Однако проект планировки так и не был разработан. В августе же 2017 г. градостроительно-земельная комиссия согласилась, чтобы проект планировки части территории Молжаниновского района за свой счет подготовила фирма «Химки-Молжаниново», сообщили «Ведомостям» несколько чиновников столичной мэрии. Территория разрабатываемого проекта стала меньше – площади снижены из-за сохранения природных территорий и транспортных ограничений, объясняет один из собеседников.
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