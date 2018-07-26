Центробанк продолжит паузу в снижении ключевой ставки
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Решение совета директоров Центробанка в эту пятницу аналитики называют одним из самых предсказуемых. Никто из 20 опрошенных Reuters аналитиков не ждет снижения ставки. «Это будет одна из наименее интригующих встреч», – уверен главный экономист Credit Suisse Алексей Погорелов. За последние несколько лет ни один прогноз решения ЦБ не давался так легко, пишут аналитики «Ренессанс капитала». Интригу они видят лишь в намеках ЦБ на то, каким будет снижение ставки до конца года.
10 из 19 опрошенных Reuters экономистов ждут, что пауза в смягчении денежно-кредитной политики продлится до конца 2018 г., остальные рассчитывают на одно снижение ставки на 0,25 п. п. до 7% к концу года. Смягчение риторики будет означать такую возможность, особенно в случае позитивных внешнеполитических факторов, указывают аналитики Газпромбанка.
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