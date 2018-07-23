Угрозы российской экономике создают сами власти, предупреждает S&P

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Перечисленные S&P риски очевидны Максим Стулов / Ведомости

Международное агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, краткосрочный – на уровне A-3, прогноз – «стабильный». Но, сохранив рейтинг, S&P дало весьма сдержанную оценку состоянию российской экономики, институтам и перспективе их улучшения, несмотря на реформы, часть из которых правительство уже обозначило.

S&P оценило успехи властей в макроэкономической политике, что позволило России подстроиться к низким ценам на нефть и санкциям. Но в очередной раз отметило слабость институтов. Из-за этого восстановление экономики тоже будет слабым – в этом году ВВП вырастет на 1,6%, в 2019–2021 гг. – в среднем на 1,8%. Это меньше даже пересмотренного после решения правительства повысить НДС прогноза Минэкономразвития, не считая 2019 г., когда экономика должна замедлиться до 1,4%. Но затем, по прогнозу Минэкономразвития, она должна ускорить рост выше 3%. Поможет улучшение ситуации в мировой экономике и небольшое увеличение внутреннего потребления на фоне роста кредитования и роста бюджетных инвестиций, считает S&P.