Рост реальных доходов россиян продолжает замедляться

Рост реальных доходов в прошлые месяцы был связан только с эффектом от выборов и повышением зарплат бюджетникам, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров Евгений Разумный / Ведомости

Темпы роста доходов россиян уже второй месяц колеблются около нуля – в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, в июне – на 0,2%, сообщил Росстат.

Зарплаты продолжали расти, хотя и не так быстро, как раньше, – на 7,2% в годовом выражении. При этом Росстат пересмотрел данные о росте зарплаты в мае – с 7,3 до 7,6%. С учетом пересмотра в июне по сравнению с маем рост зарплат замедлился на 0,4%. Ожидаемого ускорения роста за счет повышения минимальной зарплаты (МРОТ; до 11 163 руб. с мая 2018 г. – «Ведомости») не произошло, замечает ведущий экономист ЦМАКПа Игорь Поляков. Но Росстат еще пересмотрит данные, кроме того, отдельные компоненты доходов Росстат помесячно не ведет, реальную оценку можно получить только по итогам квартала, говорит он.

Рост реальных доходов в прошлые месяцы был связан только с эффектом от выборов и повышением зарплат бюджетникам, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. По майскому указу 2012 г. президента Владимира Путина реальная зарплата учителей, врачей и ученых в 2018 г. должна составить 100–200% от средней по региону. Доходы действительно росли, но, как только выборы закончились, ушли на прежний уровень, поддерживать их высокие темпы силами государства невозможно, уверен Тихомиров. Во втором полугодии доходы и вовсе перестанут расти из-за ускорения инфляции, связанного с повышением ставки НДС с 18 до 20%, ждет он. Хотя в июне инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в марте, повышение НДС с 2019 г. начнет разгонять ее уже сейчас, предупреждал ЦБ. В 2018 г. регулятор ждет ее ускорения до 3,5–4%, а в 2019 г. – до 4–4,5%. В июне инфляционные ожидания населения уже выросли до 10,6% (в мае – 9,2%), указывал ЦБ.

В июне сокращались другие доходы населения – например, от предпринимательства, вкладов в финансовые инструменты, отмечает Поляков. Снижались ставки по депозитам, не рос рынок акций, согласен Тихомиров, но в отличие от зарплат, пенсий и пособий доля этих источников в реальных доходах меньше.

Зато розничная торговля, несмотря на замедление роста доходов, выросла на 3%. По отношению к маю рост розничной торговли составил 1,7%, сообщил Росстат. На нее не мог не повлиять чемпионат мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, указывает Поляков. Расходы населения начали расти еще до чемпионата из-за покупок билетов, футбольной атрибутики. По оценкам ЦБ, чемпионат мира ускорит рост российской экономики в этом году на 0,1–0,2 п. п. Но рост происходит за счет туристов, а не за счет растущего спроса от населения, поэтому будет краткосрочным, считает Тихомиров. Темпы роста розничной торговли сохранятся, спорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. С 2014 г. население сокращало свою задолженность перед банками, с 2017 г. начало, наоборот, увеличивать, но новые кредиты шли на выплату процентов по уже имеющимся долгам, вспоминает она: «С июня же прирост розничного кредитования составил 19% в годовом выражении, население берет кредиты на потребление и, по всей видимости, продолжит их брать».