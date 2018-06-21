Почему бедность в России снизилась при падающих доходах населения

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Минимальная потребительская корзина подорожала в среднем всего на 2,6%, заметно отстав от среднегодовой инфляции – 3,7%
Андрей Гордеев / Ведомости
Реальные доходы россиян в 2017 г. продолжили падать – на 1,7%, но бедность почему-то снизилась: с 13,3 до 13,2%, по предварительным данным Росстата. Объяснение этого парадокса стоит поискать в методике расчета прожиточного минимума, пишут в мониторинге эксперты Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.
Минимальная потребительская корзина, по которой он считается, в 2017 г. подорожала в среднем всего на 2,6%, заметно отстав от среднегодовой инфляции – 3,7%. В октябре-декабре инфляция в России составила 0,2% к предыдущему кварталу: продукты подешевели на 0,4%, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,8% и 0,2% соответственно. Потребительская корзина при этом подешевела на 5,2% – до 9786 руб.: продукты – на 3,4%, непродовольственные товары – на 6,7%, услуги – на 7,4%. В нее входит ограниченный перечень продовольствия, в котором много сильно подешевевших овощей, пишут авторы: стоимость картофеля, капусты, лука, моркови («борщевого набора») в IV квартале упала на 28-43%.
Волатильность цен на овощи и фрукты в прошлом году стала проблемой для ЦБ: в июне из-за нее инфляция ускорилась до 4,4%, а в декабре упала до исторического на тот момент минимума в 2,5%. При этом, по утвержденным правительством правилам, стоимость продуктов питания должна составлять половину стоимости всей минимальной потребительской корзины.
Поэтому если в этом году «борщевой набор» подорожает, то и бедность в России возрастет, рассуждает Елена Гришина из ИНСАП РАНХиГС.
Бедность нужно оценивать другими методами – на основе медианного дохода, как в странах ЕС, или минимального потребительского бюджета, предлагает эксперт управления социальной политики аналитического центра при правительстве Владимир Трубин: минимальную потребительскую корзину ввели в кризис 1990-х гг. для оценки необходимого для выживания минимума, сам ее набор подразумевает бедность, как ни увеличивай такой «минимум», бедность не снизится. Но переоценка бедности современными методами автоматически ее увеличит, поскольку они предполагают больший уровень потребления и благосостояния, добавляет он.
Бедность все еще остается выше уровней 2009-2014 гг. А когда Росстат переоценит доходы россиян за 2017 г. без учета январской выплаты пенсионерам 5000 руб., уровень бедности может оказаться и выше 13,2%, говорит Гришина.
Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixaby
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет