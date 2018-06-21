Почему бедность в России снизилась при падающих доходах населения

Все дело в том, как ее считать, выяснили экономисты

Минимальная потребительская корзина подорожала в среднем всего на 2,6%, заметно отстав от среднегодовой инфляции – 3,7% Андрей Гордеев / Ведомости

Реальные доходы россиян в 2017 г. продолжили падать – на 1,7%, но бедность почему-то снизилась: с 13,3 до 13,2%, по предварительным данным Росстата. Объяснение этого парадокса стоит поискать в методике расчета прожиточного минимума, пишут в мониторинге эксперты Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

Минимальная потребительская корзина, по которой он считается, в 2017 г. подорожала в среднем всего на 2,6%, заметно отстав от среднегодовой инфляции – 3,7%. В октябре-декабре инфляция в России составила 0,2% к предыдущему кварталу: продукты подешевели на 0,4%, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,8% и 0,2% соответственно. Потребительская корзина при этом подешевела на 5,2% – до 9786 руб.: продукты – на 3,4%, непродовольственные товары – на 6,7%, услуги – на 7,4%. В нее входит ограниченный перечень продовольствия, в котором много сильно подешевевших овощей, пишут авторы: стоимость картофеля, капусты, лука, моркови («борщевого набора») в IV квартале упала на 28-43%.

Волатильность цен на овощи и фрукты в прошлом году стала проблемой для ЦБ: в июне из-за нее инфляция ускорилась до 4,4%, а в декабре упала до исторического на тот момент минимума в 2,5%. При этом, по утвержденным правительством правилам, стоимость продуктов питания должна составлять половину стоимости всей минимальной потребительской корзины.

Поэтому если в этом году «борщевой набор» подорожает, то и бедность в России возрастет, рассуждает Елена Гришина из ИНСАП РАНХиГС.

Бедность нужно оценивать другими методами – на основе медианного дохода, как в странах ЕС, или минимального потребительского бюджета, предлагает эксперт управления социальной политики аналитического центра при правительстве Владимир Трубин: минимальную потребительскую корзину ввели в кризис 1990-х гг. для оценки необходимого для выживания минимума, сам ее набор подразумевает бедность, как ни увеличивай такой «минимум», бедность не снизится. Но переоценка бедности современными методами автоматически ее увеличит, поскольку они предполагают больший уровень потребления и благосостояния, добавляет он.

Бедность все еще остается выше уровней 2009-2014 гг. А когда Росстат переоценит доходы россиян за 2017 г. без учета январской выплаты пенсионерам 5000 руб., уровень бедности может оказаться и выше 13,2%, говорит Гришина.

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