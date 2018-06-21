Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Минимум не обогатил

Рост реальных доходов населения замедлился почти до нуля

Повышение минимальной зарплаты пока не сказалось на благосостоянии россиян
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После роста реальных доходов рекордными за несколько лет темпами – с 4,4 до 5,7% – в мае они показали рост всего на 0,3%, сообщил Росстат. Относительно апреля они даже упали – сразу на 9,3%.

Зарплаты продолжали расти, хотя и не так быстро, как раньше, – на 7,3% в годовом выражении и на 0,6% по сравнению с апрелем. Ожидалось, что их рост ускорит повышение минимальной зарплаты (МРОТ; до 11 163 руб. с мая 2018 г. – «Ведомости»), но пока этого не видно, замечает ведущий экономист ЦМАКПа Игорь Поляков. Правда, повышение пока затронуло всего около 2 млн наименее оплачиваемых категорий работников, а Росстат может пересмотреть оценку, получив подробные данные от предприятий, предупреждает он.

Зарплаты бюджетников, которые в связи с майскими указами президента Владимира Путина 2012 г. росли весь I квартал, могли перестать наращивать, отмечает Поляков, правда, их все равно поддерживают на достигнутом уровне. По указам реальная зарплата учителей, врачей и ученых в 2018 г. должна составить 100–200% от средней по региону. В здравоохранении в январе номинальные зарплаты были увеличены на 28% в годовом выражении, в образовании – на 18%, в науке – на 21%. В апреле рост продолжился – на 26,2, 14,2 и 12,5% соответственно. Вслед за зарплатами росли и доходы населения. Но уже в мае – июне рост должен был замедлиться до 0,5–1%, предупреждал главный экономист БКС Владимир Тихомиров, а по итогам года составить около 1%.

Экономика подстраивается под прогноз

Пересмотр Росстатом данных о промышленном производстве приведет к пересмотру и темпов роста экономики в 2017 г., сообщило Минэкономразвития: «при прочих равных» они будут повышены на 0,3 п. п. Итоговая оценка роста ВВП за минувший год может составить около 2%, а не 1,5%, пишет в мониторинге министерство. Уточнен будет рост ВВП и в этом году: в I квартале Минэкономразвития оценивает его на уровне 1,5% при официальной оценке Росстата 1,3% (год к году). За первые пять месяцев года ВВП увеличился, по оценке министерства, на 1,8%, в том числе в апреле – на 2,2%, в мае – на 2,1%.
Несколько дней назад Росстат существенно пересмотрел показатели промышленного производства за 2016–2018 гг. По новой оценке, промышленность в 2017 г. выросла не на 1%, как указывал ранее Росстат, а на 2,1%, в январе – марте 2018 г. – не на 1,9%, а на 2,8%, а в апреле – не на 1,3%, а на 3,9%. В мае, согласно уже новым расчетам, выпуск увеличился на 3,7% в годовом выражении. Это гораздо выше консенсус-прогноза экономистов Reuters, ожидавших замедления до 0,8%.
Основной вклад в пересмотр показателя внесло получение годовых данных о малых и средних предприятиях, объяснял ранее «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин, была уточнена статистика и по крупному бизнесу.
После пересмотра данных за 2017 г. у Росстата получился ровно тот результат, который еще в середине прошлого года прогнозировало Минэкономразвития, обращал внимание директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Год назад Росстат был подчинен Минэкономразвития.

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В отличие от зарплат другие доходы в мае могли сократиться – например, от предпринимательства, вкладов в финансовые инструменты, вместе с доходами от собственности на них приходится 14,8% всех доходов, рассуждает Поляков. Доходы от вложений в финансовые инструменты действительно могли сократиться из-за снижения ставок по депозитам, поддерживает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Могли снизиться и скрытые доходы, продолжает Поляков и соглашается директор ИНСАП РАНХиГС Татьяна Малева. Они составляют более существенную долю доходов – 24,8% по итогам 2017 г., говорит Поляков. Еще 40,6% обеспечили официальные зарплаты и 19,9% – пенсии и другие социальные трансферты.

Еще одна возможная причина снижения доходов – высокая база мая прошлого года. Тогда доходы существенно выросли к предыдущему месяцу, вспоминает Поляков. Как правило, апрельские доходы, наоборот, выше из-за доначисления выплат по итогам I квартала.

Май 2018 г. в этом смысле вполне традиционный: судя по всему, часть зарплат и пенсий выплатили в апреле, накануне майских праздников, и по итогам года это «падение» сгладится, говорит замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина.

В 2017 г. реальные доходы россиян снизились на 1,7%, и это был четвертый подряд год сокращения. Белые зарплаты при этом росли, снижались другие доходы – например, от собственности и предпринимательства, писали аналитики РАНХиГС. По итогам этого года Минэкономразвития ждет роста доходов на 3,8%.

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