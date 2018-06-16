Голикова пообещала рост пенсий на 12 000 рублей в следующем году

Вице-премьер подчеркнула, что средства, дополнительно полученные за счет повышения возраста выхода на пенсию, останутся в пенсионной системе Е. Разумный / Ведомости

Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста составит порядка 12 000 руб. Об этом сообщила в субботу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1000 руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер - естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, - получит под 12 000 в год», – сказала Голикова (цитата ТАСС).

Вице-премьер подчеркнула, что средства, дополнительно полученные за счет повышения возраста выхода на пенсию, останутся в пенсионной системе. Во время переходного периода и далее они «будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан», сказала Голикова.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. В субботу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта закона в Госдуму.

Согласно документу пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение будет проводиться поэтапно, начиная с 2019 г. Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Нынешних пенсионеров планируемые изменения не коснутся.

Власти давно обсуждали повышение пенсионного возраста, однако приняли решение только сейчас. По словам Медведева, тянуть с этим дальше нельзя из-за уменьшения доли трудоспособного населения, что может привести к разбалансировке пенсионной системы и невозможности государства выполнить свои социальные обязательства.

Президент Владимир Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы, заявил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, повышение пенсионного возраста пока прорабатывается только в правительстве. «Дальше будет экспертная проработка. Давайте дождемся, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться окончательные контуры этой реформы», – предложил Песков.

Власти опасаются протестов из-за повышения пенсионного возраста, управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящиеся изменения, рассказали «Ведомостям» собеседники, близкие к Кремлю. По словам другого источника, в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы.

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