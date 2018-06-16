Голикова пообещала рост пенсий на 12 000 рублей в следующем году

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Вице-премьер подчеркнула, что средства, дополнительно полученные за счет повышения возраста выхода на пенсию, останутся в пенсионной системе
Е. Разумный / Ведомости
Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста составит порядка 12 000 руб. Об этом сообщила в субботу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1000 руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер - естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, - получит под 12 000 в год», – сказала Голикова (цитата ТАСС).
Вице-премьер подчеркнула, что средства, дополнительно полученные за счет повышения возраста выхода на пенсию, останутся в пенсионной системе. Во время переходного периода и далее они «будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан», сказала Голикова.
Законопроект о повышении пенсионного возраста был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. В субботу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта закона в Госдуму.
Согласно документу пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение будет проводиться поэтапно, начиная с 2019 г. Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Нынешних пенсионеров планируемые изменения не коснутся.
Власти давно обсуждали повышение пенсионного возраста, однако приняли решение только сейчас. По словам Медведева, тянуть с этим дальше нельзя из-за уменьшения доли трудоспособного населения, что может привести к разбалансировке пенсионной системы и невозможности государства выполнить свои социальные обязательства.
Президент Владимир Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы, заявил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, повышение пенсионного возраста пока прорабатывается только в правительстве. «Дальше будет экспертная проработка. Давайте дождемся, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться окончательные контуры этой реформы», – предложил Песков.
Власти опасаются протестов из-за повышения пенсионного возраста, управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящиеся изменения, рассказали «Ведомостям» собеседники, близкие к Кремлю. По словам другого источника, в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет