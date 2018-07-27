Чем опасно возвращение жизни в кредит
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Россияне снова живут в кредит. Кредиторская задолженность физлиц растет быстрее, чем во времена кредитного бума 2012–2013 гг., быстро растет и микрокредитование – и все это на фоне замедления темпов роста реальных располагаемых доходов, что в принципе делает неустойчивой складывающуюся модель потребления.
Россияне в 2018 г. перешли от сберегательной к кредитной модели потребления, пишет Михаил Хромов в мониторинге экономической ситуации в России, проводимом совместно РАНХиГС и Институтом Гайдара. В январе – мае 2018 г. на товары и услуги россияне в среднем тратили 77,3% своих доходов, что на 0,5 п. п. выше, чем годом ранее. При этом рост реальных располагаемых денежных доходов на 4–5%, наблюдавшийся в январе – апреле 2018 г., в мае замедлился до 0,3%, отмечается в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Происходит это не только из-за традиционного майского спада, но и из-за ограниченности ресурсов на исполнение старых майских указов о повышении зарплат, а также снижения доходов россиян от собственности, подработок, предпринимательской деятельности.
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