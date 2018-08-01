Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк сообщил о новой акции по кредитам наличными вместо завершившейся накануне. С 1 августа по 14 октября ставки таких кредитов снижены относительно базовых условий, от которых отсчитываются действующие проценты.

Диапазон ставок кредитов на сумму от 300 000 до 1 млн руб. станет одинаковым для всех клиентов и составит 11,7-15,7% годовых. Осталась фиксированной для всех ставка кредитов от 1 млн руб., но теперь она составляет 11,7% годовых. Минимальная стандартная ставка не изменилась только для суммы до 300 000 руб. Всем клиентам банк будет выдавать такие кредиты под 13,9-19,9% годовых, зарплатникам – под 12,9-18,9%. Ставка из диапазона определяется индивидуально с учетом надежности и платежеспособности клиента, отметил представитель Сбербанка.

Таким образом, сильнее всего ставки снизились для кредитов от 300 000 руб. до 1 млн руб.: минимальная ставка опустилась на 1,2 процентных пункта (п. п.) для всех клиентов и на 0,2 п. п. для зарплатных по сравнению с ранее действовавшими стандартными условиями. Ставка кредитов от 1 млн руб. опустилась на 0,2 п. п.

«Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе первого полугодия 2018 г. За шесть месяцев 2018 г. Сбербанк выдал кредитов на рекордные 714 млрд руб.», – объяснил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков (его слова приводятся в сообщении банка). Это на 74% больше, чем за первые полгода 2017 г., и превышает выдачи за аналогичные периоды всех предыдущих лет, добавил он.

Однако минимальная ставка потребительского кредита без обеспечения в Сбербанке выросла. Ранее полтора месяца на такие кредиты распространялась другая акция: те заемщики, которые подавали заявки на кредит через систему «Сбербанк онлайн», получали скидку к базовой ставке 0,5 п. п. Те, кто брал кредит от 1 млн руб., могли сделать это под 11,4% годовых через интернет-банк. Кредиты на сумму от 300 000 до 1 млн руб. при условии подачи заявки онлайн Сбербанк выдавал зарплатным клиентам под 11,4-15,4%, всем остальным – под 12,4-15,4%. Ставки кредитов до 300 000 руб. были под 12,4-19,4% для зарплатных клиентов и под 13,4-19,4% для обычных заемщиков через интернет.

В последний раз Сбербанк менял базовые условия выдачи кредитов населению в начале мая, тогда ставки снизились на 2-8 п. п. Тогда же на ставку выдачи кредита стала влиять его сумма: чем она больше, тем меньше ставка. Стоимость выдачи кредита не зависит от его размера и одинакова как для крупных, так и для мелких кредитов, объяснял гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: «Чем меньше кредит, тем менее выгоден он банку, несколько нивелировать этот эффект позволяет именно повышенная ставка».