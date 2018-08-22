Ипотека начинает дорожать
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В ближайшем будущем ипотека может стать не такой выгодной, как сейчас. В июле – августе отдельные банки уже начали ухудшать условия кредитования покупателей жилья – по всем или отдельным программам, следует из данных мониторинга маркетингового агентства Мarcs.
«Иногда это происходит одновременно со снижением ставок по другим ипотечным продуктам», – уточняет директор департамента мониторинга банковских продуктов маркетингового агентства Наталья Абрамова.
Как менялись ипотечные ставки
С 22 августа Райффайзенбанк повысил ипотечные ставки для покупателей квартир в готовых и строящихся жилых домах, а также ставки кредитов на рефинансирование ипотеки в среднем на 1 процентный пункт (п. п.) до 10,25–10,49% годовых. Это следует из размещенной на сайте банка информации о тарифах. Повышение ставок происходит впервые за четыре года, сообщил во вторник журналистам член правления, руководитель финансовой дирекции Райффайзенбанка Герт Хебенштрайт.
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