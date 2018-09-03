Статья опубликована в № 4645 от 04.09.2018 под заголовком: Догнать Сбербанк
Банки подстраховались от возможного оттока денег с рублевых вкладов
Доходность депозитов увеличили в том числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк
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Банки пытаются подстраховаться от возможного оттока денег с рублевых депозитов
Максим Cтулов / Ведомости
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов людей в третьей декаде августа взлетела сразу на 0,24 процентного пункта (п. п.) до 6,559% годовых. Последний раз индикатор находился выше этого уровня во второй декаде марта 2018 г. – т. е. до последнего снижения ЦБ ключевой ставки 26 марта на 0,25 п. п. до 7,25% годовых.
С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 п. п.
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