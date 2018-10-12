Как поменять валюту с минимальными издержками
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Вопрос выгодной покупки или продажи валюты актуален всегда: кто-то меняет небольшие суммы перед зарубежными поездками или после них, кто-то копит валюту, периодически закупая ее большими порциями, а кто-то пытается заработать на скачках курсов. Те, кто часто меняет валюту, пользуются собственными лайфхаками.
Свой пунктик
Самое привычное место конвертации валют для широких масс населения – обменные пункты. С 2010 г. они все принадлежат банкам. Цены валют и их отклонение от текущего биржевого курса в них сильно разнятся.
Если верить агрегаторам РБК и Banki.ru, 12 октября в 18.00 курсы продажи в них варьировались от 66,54 руб. до 68,75 руб. за доллар и от 76,8 руб. до 79,4 руб. за евро. На Московской бирже при этом доллар стоил 66,02 руб., евро – 76,30 руб.
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