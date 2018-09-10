В Москве расцвел многомиллионный рынок обменников, в которых можно быстро и анонимно обменять биткойны на доллары или рубли

Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: Как купить или продать криптовалюту за наличные

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Обменивать криптовалюты в России не запрещено, но "Сберкоин" рядом с Курским вокзалом проработал лишь пару месяцев. Сейчас эта вывеска украшает киоск с шаурмой Максим Стулов / Ведомости

Человек с сумкой рублей или долларов приезжает в офис или апартаменты. Никто не спрашивает его, кто он и откуда у него столько наличных денег, не просит никаких документов. Пока гость пьет кофе и слушает музыку, наличные пересчитывают. После чего на его электронный кошелек переводятся биткойны (или другая виртуальная валюта) по оговоренному курсу. Как только пополнение счета отражается на счете клиента, он уходит. Так выглядит обычная сделка по покупке крупных партий биткойнов за наличные. Сцена напоминает 1990-е гг., но повторяется она десятки раз в день по всей Москве.

Биткойн появился в 2009 г., а технология блокчейна, которая лежит в основе этой и других криптовалют, еще старше. Но настоящий бум криптовалюта пережила в 2017 г. – биткойн за прошлый год вырос в цене в 20 раз и в декабре достиг $20 000. Инвесторы поверили в перспективы виртуальных денег: если в 2016 г. они вложили в стартапы по выпуску новых «коинов» и сами виртуальные валюты $1,3 млрд, то в 2017 г. – уже $9,5 млрд, а за первое полугодие 2018 г. – $14 млрд (данные Autonomous Research LLP).

Криптовалюты начали признавать государства – где-то они уже считаются средством платежа, где-то имуществом. Это привело к тому, что в августе 2018 г. в мире насчитывалось более 2000 криптовалют (данные investing.com).

Наиболее популярные для покупки за наличные в России криптовалюты – биткойн и Ethereum. Их оборот сейчас никак не регулируется российским законодательством: криптовалюту не разрешено, но и не запрещено использовать в качестве оплаты за товары и услуги, менять на рубли (как и на любую другую валюту) или, наоборот, покупать за наличные. Этих денег не видят ни Центробанк, ни налоговая, ни таможенная службы. А между тем, по самым скромным оценкам, ежедневный оборот рынка покупки и продажи криптовалют в Москве составляет $10 млн, а в пиковые дни может достигать и $50 млн.

«Ведомости» познакомились с теми, кто занимается обменом виртуальных денег на наличные, выяснили, как и сколько они зарабатывают и какую роль в этом бизнесе играют китайцы, торгующие на рынке «Садовод».

Как и где меняют криптовалюту