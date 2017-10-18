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Как регулируются криптовалюты в разных странах

Эксперты KPMG по просьбе «Ведомостей» проанализировали ситуацию в крупнейших экономиках и финансовых центрах
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