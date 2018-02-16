ЦБ предложил запретить уличные табло с курсами валют

Из проекта приказа ЦБ непонятно, останется ли у банков право размещать табло с курсами валют в витринах и окнах Максим Стулов / Ведомости

ЦБ намерен запретить банкам размещать информацию о курсах наличной валюты вне помещения, в том числе на информационных табло. Это следует из проекта указания ЦБ, опубликованного на сайте регулятора. Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта.

ЦБ хочет внести поправки в свою инструкцию от 2010 г., описывающую порядок операций с наличной валютой. В ней появится пункт о том, что банк (или его филиал) не может размещать информацию о курсах валют за пределами помещения, в котором он расположен, «в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения», а также на «крышах и иных конструктивных элементах здания, сооружения».

Таким образом ЦБ хочет предотвратить деятельность незаконных «точек обмена валют», объяснил представитель регулятора. «Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка». Сами же банки (их подразделения), как правило, размещают такую информацию внутри помещений, отмечает представитель ЦБ.

Банки смогут размещать обменные курсы в витринах. «Запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков», – подчеркивает представитель регулятора.

По предложению банков ЦБ также предоставит им право устанавливать или изменять курсы валют к рублю без издания отдельных приказов. Работник банка должен проинформировать клиента об установленном на момент обращения курсе валюты и получить его согласие на операции по этому курсу.

Для «Юникредитбанка» запрет на размещение информации о курсах валют вне помещения не актуален, сказал его представитель: сейчас эта информация размещается внутри отделения. Кроме того, информация доводится до клиента через сайт банка, мобильное приложение и через чат-боты в популярных мессенджерах. Уральский банк реконструкции и развития никогда не размещал информацию о курсах валют вне банковских офисов, поскольку считал это нецелесообразным, сказал представитель банка. Сбербанк не комментирует действия регулятора, сообщил представитель банка. В ВТБ все информационные табло с курсами наличной валюты установлены в помещении банка, сказал его представитель.

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