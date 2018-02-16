ЦБ предложил запретить уличные табло с курсами валют

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Из проекта приказа ЦБ непонятно, останется ли у банков право размещать табло с курсами валют в витринах и окнах
Максим Стулов / Ведомости
ЦБ намерен запретить банкам размещать информацию о курсах наличной валюты вне помещения, в том числе на информационных табло. Это следует из проекта указания ЦБ,опубликованного на сайте регулятора. Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта.
ЦБ хочет внести поправки в свою инструкцию от 2010 г., описывающую порядок операций с наличной валютой. В ней появится пункт о том, что банк (или его филиал) не может размещать информацию о курсах валют за пределами помещения, в котором он расположен, «в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения», а также на «крышах и иных конструктивных элементах здания, сооружения».
Таким образом ЦБ хочет предотвратить деятельность незаконных «точек обмена валют», объяснил представитель регулятора. «Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка». Сами же банки (их подразделения), как правило, размещают такую информацию внутри помещений, отмечает представитель ЦБ.
Банки смогут размещать обменные курсы в витринах. «Запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков», – подчеркивает представитель регулятора.
По предложению банков ЦБ также предоставит им право устанавливать или изменять курсы валют к рублю без издания отдельных приказов. Работник банка должен проинформировать клиента об установленном на момент обращения курсе валюты и получить его согласие на операции по этому курсу.
Для «Юникредитбанка» запрет на размещение информации о курсах валют вне помещения не актуален, сказал его представитель: сейчас эта информация размещается внутри отделения. Кроме того, информация доводится до клиента через сайт банка, мобильное приложение и через чат-боты в популярных мессенджерах. Уральский банк реконструкции и развития никогда не размещал информацию о курсах валют вне банковских офисов, поскольку считал это нецелесообразным, сказал представитель банка. Сбербанк не комментирует действия регулятора, сообщил представитель банка. В ВТБ все информационные табло с курсами наличной валюты установлены в помещении банка, сказал его представитель.
25 лет свободному рублю
Alexander Zemlinichenko / AP
Первый валютообменный пункт на территории тогда еще СССР появился в Риге на привокзальной площади. В апреле 1991 г. разрешение от Латвийского отделения Госбанка на проведение подобных операций получила фирма Parex. Полгода у банка была монополия, и люди со всей страны ездили менять валюту в Ригу. Но уже в августе 1991 г. Латвия вышла из состава СССР, а к осени появились обменники и на территории России. На фото: московский банк в декабре 1991 г.; обменные операции не проводятся из-за нехватки валюты
1/26
Alexander Zelimanchenko / AP
В 1992 г. появилась возможность свободно покупать и продавать валюту в банках или обменных пунктах. Предприимчивые граждане в начале 90-х нередко зарабатывали на кросс-курсах. Например, можно было купить доллары в Москве, а продать валюту в столице Украины. На фото: один из банков Москвы
2/26
Peter Dejong / AP
Полученные за доллары карбованцы в Киеве обменивали на рубли. Эта нехитрая операция приносила до 10% прибыли за один вояж, вспоминает один из предприимчивых граждан, проделавший такую операцию. На фото: Киев, 1992 г.
3/26
Alexander Zemlianichenko / AP
1993 г., обмен валюты в микроавтобусе, расположенном на одной из центральных улиц Москвы. В те годы обменные пункты частных банков часто охраняли сотрудники милиции
4/26
Игорь Михалев / РИА Новости
1994 г., пункт обмена валюты в Москве
5/26
Зотин Игорь / ТАСС
1995 г., очередь за «дешевым» долларом в пункте обмена валюты на улице Семашко
6/26
ТАСС
1996 г., пункт обмена валюты в гостинице «Киевская»
7/26
Ольга Швейцер / ТАСС
Май 1997 г. — за семь месяцев до деноминации рубля с коэффициентом 1000:1
8/26
Viktor Korotayev / Reuters
С 1 января 1998 г. рубли были деноминированы
9/26
Кавашкин Борис / ТАСС
Май 1999 г., через девять месяцев после дефолта. Курс рубля, отвязанный 17 августа 1998 г. от доллара, упал более чем в 3,5 раза
10/26
Е. Стецко / Ведомости
Июнь 2000 г. Снижение курса рубля продолжается, но уже не такими обвальными темпами, как в первый год после дефолта
11/26
В.Волков / Ведомости
Сентябрь 2001 г.: в течение нескольких лет после девальвации курс рубля был относительно стабилен
12/26
fotoimedia / The Moscow Times / Владимир Филонов
2002 г. В еврозоне введен в обращение наличный евро, и в российских обменниках он заменил немецкую марку
13/26
С. Николаев / Ведомости
Декабрь 2003 г. Евро, который в начале предыдущего года был дешевле доллара, в середине 2002 г. достиг паритета с "зеленым", а потом стал быстро дорожать. Это отразилось и на курсе рубля к двум основным валютам: за евро теперь дают больше "деревянных"
14/26
Е. Стецко / Ведомости
Сентябрь 2004 г. Ажиотажа, как в предыдущем десятилетии, у обменников уже не наблюдается
15/26
С. Портер / Ведомости
Июнь 2005 г.: валютная диверсификация. В некоторых пунктах можно обменять и менее ходовые валюты, например британские фунты и швейцарские франки
16/26
С. Николаев / Ведомости
Декабрь 2006 г. Обменные пункты становятся более цивилизованными
17/26
Д. Гришкин / Ведомости
Август 2007 г. С середины 2000-х гг. курс рубля устойчиво растет благодаря подъему цен на нефть, быстрому росту экономики, притоку иностранных инвестиций. К тому же в 2007 г. в США начинается ипотечный кризис, а развивающиеся страны до поры до времени представляются островком стабильности. 15 июля 2008 г. рубль достигает максимального значения за период своего укрепления: на торгах на ММВБ доллар стоит всего 23,06 руб.
18/26
fotoimedia / The Moscow Times / Владимир Филонов
Ноябрь 2008 г. Распространение мирового кризиса и обвал цен на нефть спровоцировали падение рубля, хотя Банк России сдерживал процесс валютными интервенциями.
19/26
А. Махонин / Ведомости
Май 2009 г. За доллар снова дают более 30 руб., как в начале десятилетия. На торгах 6 марта курс доллара достигает посткризисного максимума – 36,73 руб./$, затем рубль начинает укрепляться
20/26
В. Филонов / MT
Февраль 2010 г. Обменникам как таковым осталось существовать недолго: с 1 октября 2010 г. по требованию ЦБ работа валютообменных пунктов была запрещена, эти операции должны проводить более универсальные банковские офисы
21/26
А. Астахова / Ведомости
Ноябрь 2011 г. В банковских отделениях или операционных кассах на стенде должны быть указаны наименование, местонахождение и телефон кредитной организации и ее подразделения, перечень осуществляемых операций, правила и условия их проведения
22/26
А. Махонин / Ведомости
Сентябрь 2012 г.
23/26
Д. Абрамов / Ведомости
Апрель 2013 г.
24/26
Д. Абрамов / Ведомости
Декабрь 2014 г. Этот месяц стал черным для российского валютного рынка. Рубль обвалился, в операционных кассах по несколько раз в день меняли курсы, иногда выставляя запредельные котировки. Разница в курсах покупки и продажи могла доходить до 10 руб.