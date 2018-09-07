Бизнес

Новости

Катарский фонд QIA и Glencore разделили долю в «Роснефти»

Швейцарский трейдер Glencore сообщил о завершении сделки, в результате которой он получил в прямое владение 0,57% акций «Роснефти», а катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) стал владельцем 18,93% акций российской компании. Сообщение о закрытии сделки опубликовано на сайте Glencore.

До этого пакетом в 19,5% акций «Роснефти» Glencore и QIA владели через сингапурскую компанию QHG Oil Ventures. Эта компания была создана в декабре 2016 г. специально под приобретение доли в «Роснефти». QHG Oil Ventures стала акционером «Роснефти» в январе 2017 г. За долю в 19,5% она заплатила 10,2 млрд евро. Glencore потратила на сделку 300 млн евро, QIA – 2,5 млрд евро, 5,2 млрд евро консорциум привлек в итальянском Intesa Sanpaolo, 2,2 млрд евро – у пула кредиторов (они не раскрывались).

Осенью 2017 г. QHG Oil Ventures договорилась о продаже 14,16% «Роснефти» китайской частной компании CEFC. Сумма сделки должна была составить $9,1 млрд. Но в мае этого года сделка сорвалась. После этого Glencore и QIA заявили, что решили выйти из QHG Oil Ventures и разделить доли в «Роснефти» в соответствии с первоначальными инвестициями.

Гарантии, которые Glencore ранее предоставила по кредиту, более не действительны, следует из сообщения швейцарской компании. Glencore сообщал, что предоставил гарантии по кредиту «максимум на 1,4 млрд евро, которые, в свою очередь, полностью захеджированы в российских банках». В случае маржин-колла при падении акций «Роснефти» трейдеру пришлось бы довнести обеспечение.

Основной акционер «Роснефти» - государственный «Роснефтегаз», который владеет 50% плюс одной акцией компании. Еще 19,75% принадлежит британской BP.