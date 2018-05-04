Акционеры «Роснефти» отказались от сделки с китайской CEFC

Консорциум Glencore и QIA сообщил о расторжении соглашения о продаже доли в «Роснефти»

Консорциум Glencore и QIA уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли в «Роснефти» Денис Абрамов / Ведомости

Консорциум швейцарского сырьевого трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA (QHG Oil) уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже 14,16% акций «Роснефти». «Консорциум сегодня направил уведомление в CEFC о расторжении этого соглашения», — говорится в сообщении Glencore. Соответственно, сделка завершена не будет, отмечается в сообщении компании.

Также Glencore и QIA приняли решение о выходе из консорциума, который был создан в декабре 2016 г. специально под приобретение 19,5% акций «Роснефти». С роспуском консорциума Glencore и QIA перейдут в прямое владение своими долями акций российской компании: 0,57% останется у Glencore, 18,93% — у QIA. Эти доли соизмеримы с первоначальными инвестициями компаний в акционерный капитал, отмечается в сообщении.

В рамках расторжения консорциума 14,16% пакета акций «Роснефти» будут переданы в 100%-ную дочернюю компанию QIA. Такое соглашение было заключено сегодня для урегулирования обязательств, взятых на себя консорциумом. Соглашение вступит в силу 7 мая.

Консорциум QIA и Glencore в 2016 г. купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки, а в 2017 г. объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в $9,1 млрд. Как ожидалось, что после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.

Но с начала 2018 г. CEFC преследуют неприятности. Сначала правоохранительные органы допросили и посадили под домашний арест основателя компании Е Цзяньмина, писала South China Morning Post. После этого CEFC не смогла закрыть несколько сделок как в Китае, так и за рубежом и начала распродавать активы и имущество общей стоимостью около $3,8 млрд, а китайские суды заморозили часть акций «дочек» CEFC, сообщало издание.

CEFC не смогла до начала апреля выполнить договоренности по выплате первого транша в рамках сделки с акциями «Роснефти». Она должна была заплатить продавцам $1,8 млрд, что составляет 20% от стоимости пакета акций. Планировалось, что еще $7,3 млрд китайская компания перечислит до конца сентября 2018 г.

CEFC в общей сложности потратила на начало сделки около $400 млн. Эти деньги ей возвращены не будут, знает источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон сделки.

Представитель Glencore пока не может ответить на вопрос, почему консорциум будет распущен. Представитель QIA не ответил на вопросы «Ведомостей».

«Роснефть» не имеет отношения к изменению холдинговой структуры консорциума Glencore и QIA, но поддерживает решение своих акционеров о переходе на прямое владение акциями, сказал представитель компании. «Вместе с этим, мы уверены, что прямое участие QIA в капитале компании уже в ближайшее время приведет к новым взаимовыгодным двусторонним и международным проектам с нашими катарским партнерами», — отметил представитель «Роснефти».