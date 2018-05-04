Потенциальный акционер «Роснефти» решил сэкономить на сотрудниках

CEFC на протяжении двух месяцев не платит зарплату сотрудникам Aizhu Chen / Reuters

Частная китайская компания CEFC, в сентябре договорившаяся о покупке 14,16% акций «Роснефти», уже два месяца не платит своим сотрудникам зарплату, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, близких к компании.

По словам источников Reuters, сотрудникам штаб-квартиры CEFC 26 апреля предложили незамедлительно уволиться в обмен на выходное пособие. Размер пособия высчитывается так: за каждый проработанный в компании год - по месячной зарплате и еще за один месяц сверх, рассказали источники. На размышления сотрудникам дали всего день, пишет Reuters.

Руководители некоторых отделов в штаб-квартире и в пекинском офисе CEFC сами советовали подчиненным искать новую работу, пишет агентство. А те, кто решили остаться, вынуждены ждать, когда компания решит свои финансовые проблемы вместе с кредиторами и властями.

Ситуация в компании влияет на настроения оставшихся сотрудников, рассказали собеседники агентства. «Никто больше не работает. Одни ищут новую работу, другие читают книги. Кто-то, даже не скрываясь, играет в карты», - рассказал один из бывших сотрудников CEFC.

CEFC считалась в Китае хорошим работодателем, несмотря на невысокие зарплаты, отмечает Reuters со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников компании. По словам одного источника, сотрудники среднего звена получали 300 000 юаней (около 2,97 млн руб.) в год, что в среднем ниже рынка. Но им давали возможность путешествовать, например, в страны Европы и Гонконг, и скидку на аренду жилья. А младшим сотрудникам инвестиционного подразделения в случае удачной сделки платили бонусы в размере до пяти зарплат.

Китайская компания планировала приобрести 14,16% акций «Роснефти» у консорциума Катарского инвестфонда QIA c трейдером Glencore – QHG Oil. Сумма сделки оценивалась в $9,1 млрд, но она до сих пор не закрыта.

Но с начала 2018 г. CEFC преследуют неприятности. Сначала правоохранительные органы допросили и посадили под домашний арест основателя компании Е Цзяньмина, писала South China Morning Post. После этого CEFC не смогла закрыть несколько сделок как в Китае, так и за рубежом и начала распродавать активы и имущество общей стоимостью около $3,8 млрд, а китайские суды заморозили часть акций «дочек» CEFC, сообщало издание.

CEFC не смогла до начала апреля выполнить договоренности по выплате первого транша в рамках сделки с акциями «Роснефти». Она должна была заплатить продавцам $1,8 млрд, что составляет 20% от стоимости пакета акций. Планировалось, что еще $7,3 млрд китайская компания перечислит до конца сентября 2018 г., рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки, и подтверждал собеседник в одном из кредиторов нынешних владельцев этих акций. Сторонам сделки пришлось договориться о более поздних сроках выплат. «Все участники приняли решение довести сделку до конца», – говорил собеседник «Ведомостей».

В конце апреля вице-президент CEFC Чжуань Цзяньчжонь заявил, что CEFC не отказывается от покупки акций «Роснефти». «Мы стараемся оптимизировать бизнес и численность персонала и надеемся, что преодолеем все трудности», – говорил он. Bloomberg со ссылкой на источник в одной из дочерних компаний тогдасообщил, что CEFC может сократить каждого второго сотрудника (на тот момент их было 30 000).

Reuters со ссылкой на неназванного собеседника пишет, что банк развития Китая (China Development Bank, CDB), кредитовавший CEFC, совместно с аудиторской компанией Shanghai Lixin направил в офисы CEFC около сотни аудиторов. В течение месяца они изучали финансовые документы CEFC, рассказал собеседник агентства. По его словам, руководство попросило сотрудников выполнять требования аудиторов и предоставлять им все необходимое. В штаб-квартире CEFC 3 мая состоялась встреча представителей кредиторов с руководством компании, рассказал один из источников.

Сотрудники инвестиционного подразделения CEFC, занимающиеся оформлением сделок по продаже/покупке активов, затруднились сказать, будут ли отменены готовящиеся сделки и каким будет новый план развития компании. «Никто не знает, что происходит. Остается только ждать и наблюдать», - сказал один из сотрудников. Все договоренности, заключенные непосредственно председателем совета директоров CEFC Е Цзяньмином, скорее всего, будут пересмотрены, считает один из источников.

CEFC на момент публикации не ответила на запрос «Ведомостей». Представитель «Роснефти» комментировать возможные финансовые проблемы CEFC не стал.