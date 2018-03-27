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Китайская CEFC распродает свою недвижимость

CEFC China Energy планирует полностью продать свой портфель недвижимости балансовой стоимостью 20 млрд юаней ($3,2 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На продажу выставлены почти 100 объектов недвижимости в разных странах, в том числе штаб-квартира компании в престижном районе Шанхая, площади в гонконгском выставочном центре и Trump Tower в Манхэттене, а также отели, жилые комплексы и промышленные объекты. Большинство объектов расположены в крупных китайских городах.

По данным источников агентства, кредиторы компании во главе с Государственным банком развития Китая сформировали комиссию для контроля за продажей активов, а правительство Шанхая получило контроль над компанией.

Перед Новым годом китайские власти задержали председателя CEFC Е Цзяньмина, сообщали китайские СМИ. Источники Reuters и «Ведомостей» подтверждали арест бизнесмена. Близкие к CEFC собеседники «Ведомостей» говорили, что домашний арест может быть снят в конце марта. 21 марта South China Morning Post сообщила, что Е Цзяньмин лишился постов в компании и вышел из состава ее акционеров.

В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке 14,16% «Роснефти» у консорциума QHG Oil Катарского инвестфонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore за $9,1 млрд. Однако закрытие сделки задерживается из-за расследования в отношении Е Цзяньмина, указывали источники Bloomberg.