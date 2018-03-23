У китайской CEFC остается неделя на выплату 1,5 млрд евро за акции «Роснефти» Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник президент России Владимир Путин проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля. В частности, предполагается обсудить продажу консорциумом QHG Oil Катарского инвестфонда (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарского трейдера Glencore 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC, рассказал человек, знающий детали этой сделки. Обсуждения этого вопроса в понедельник ждет и федеральный чиновник. Представитель «Роснефти» будет участвовать во встрече, знает человек, близкий к одному из приглашенных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей», с представителем CEFC связаться не удалось, все остальные участники сделки, включая банки, от комментариев отказались.

В чем проблема

QHG Oil 3 января 2017 г. купил 19,5% «Роснефти» у «Роснефтегаза» за 10,2 млрд евро. Glencore потратил на сделку 300 млн евро, а QIA – 2,2 млрд евро, 5,2 млрд евро консорциум привлек в итальянском Intesa Sanpaolo, остальное – у пула кредиторов.

В сентябре прошлого года стало известно, что китайская частная компания CEFC решила выкупить 14,16% «Роснефти» за 3,9 млрд евро плюс эквивалент $4,6 млрд в евро, сообщал Glencore. «Волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара к евро» и «достаточно серьезными» стали расходы на обслуживание кредитов, которые QHG Oil привлекла для покупки в начале 2017 г. 19,5% «Роснефти», рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В октябре прошлого года он рассчитывал, что сделка будет закрыта до конца 2017 г., но процесс затянулся.

В сентябре 2017 г. «дочка» CEFC – CEFC Hainan – заплатила «несколько сотен миллионов долларов» QHG Oil за начало сделки, говорили два человека, близких к разным сторонам сделки. 20% от суммы (1,5 млрд евро) CEFC Hainan должна заплатить до 1 апреля, оставшуюся часть – 6,1 млрд евро млрд – до сентября 2018 г., продолжает один из собеседников «Ведомостей». О таких сроках знает и сотрудник крупного кредитора QHG Oil.

Закрытие сделки отложено на неопределенный срок, сообщал в середине марта Bloomberg со ссылкой на Китайское рейтинговое агентство (China Chengxin International Credit Rating). Сделка задерживается из-за риска слишком сильного роста кредитной нагрузки CEFC, писало рейтинговое агентство. Оно отмечало, что китайской компании нужен существенный стартовый платеж и она существенно зависит от привлеченного из-за рубежа финансирования. ВТБ одобрил кредитные линии CEFC на 5,1 млрд евро под залог 14,16% акций «Роснефти».

Сделка с китайцами должна закрыться до конца февраля 2018 г., рассказывали в начале года источники «Ведомостей». Glencore в отчете назвала новый дедлайн по сделке – первое полугодие 2018 г.

Вскоре стало известно о проблемах CEFC: основателя компании Е Цзяньмина допросили китайские спецслужбы, писали китайские СМИ, после этого Reuters сообщал, а источники «Ведомостей» подтверждали арест бизнесмена. Собеседники «Ведомостей», близкие к CEFC, говорили, что Е Цзяньмин под домашним арестом, снять ограничения с него могут в конце марта.

За это время выяснилось, что у будущего акционера «Роснефти» появился новый совладелец – Huarong Asset Management. Ее контролирует государственная China Life Insurance и минфин Китая. Huarong Asset Management приобрела допэмиссию CEFC Hainan – 36,2% акций. Сумма сделки не раскрывалась, но уставный капитал CEFC Hainan увеличился на $1,52 млрд (9,6 млрд юаней).

Структуры CEFC задерживают погашение облигаций: как сообщает Bloomberg, CEFC Shanghai International Group Ltd. и Shanghai CEFC Group Commercial Factoring Ltd. на этой неделе пропустили платежи на общую сумму 85 млн юаней ($13,4 млн).

«Расследованием в отношении руководства CEFC руководство Китая продемонстрировало, что самостоятельные компании под управлением частных лиц не должны влезать в большую политику», – считает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Раз китайцы начали ситуацию с проблемами CEFC развивать в публичной плоскости, скорее всего сделки в том виде, в котором она началась, не будет, полагает эксперт.

Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет на следующей неделе переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщил МИД. Рабочий визит Ван И в Россию пройдет 27-28 марта. В повестке «актуальные региональные проблемы и двустороннее сотрудничество».