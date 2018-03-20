У потенциального акционера «Роснефти» сменится руководитель

Об отставке Е Цзяньмина, находящегося под следствием, могут объявить в ближайшее время

Евгений Разумный / Ведомости

Президент и председатель совета директоров китайской нефтяной компании CEFC China Energy Е Цзяньмин, находящийся под следствием в Китае, покинет свой пост, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в компании и на канцелярию президента Чехии. В прошлом году CEFC договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» за $9,1 млрд.

Как уточняет чешский сайт Ceske noviny (ČTK), руководитель CEFC занимает должность советника президента Чехии Милоша Земана. В канцелярии 19 марта уточнили, что представители республики сейчас находятся в Китае и будут обсуждать с местными властями ситуацию с Е Цзяньмином.

Об отставке Е Цзяньмина планируется объявить в ближайшее время, сказал Reuters собеседник в компании, попросивший не называть его имени. Официальный представитель CEFC сказал, что не может подтвердить информацию агентства.

Агентство со ссылкой на источники также пишет, что 49% акций европейского подразделения CEFC может приобрести китайская инвестиционная компания CITIC Group. Официально в компаниях эту сделку не комментируют.

В сентябре CEFC объявила о планах купить 14,16% акций «Роснефти» за $9,1 млрд. Продавцы - Катарский инвестиционный фонда (QIA) и Glencore. Сейчас их совместной компании – QHG Oil принадлежит 19,5% «Роснефти». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что сделку закроют до конца 2017 г.

За начало сделки в сентябре «дочка» CEFC – CEFC Hainan заплатила QHG Oil «несколько сотен миллионов долларов», говорили «Ведомостям» два собеседника, близких к разным сторонам сделки.

В начале марта китайское издание Caixin со ссылкой на источники сообщило, что Е Цзяньмин задержан для допроса. Reuters писало, что китайские власти заподозрили топ-менеджера в совершении экономических преступлений. Детали не раскрывались. Собеседники «Ведомостей», близкие к CEFC, говорили, что Е Цзяньмин находится под домашним арестом, снять ограничения с него могут в конце марта.

В самой CEFC говорили, что сообщения о задержании руководителя компании «не имеют под собой оснований». В компании подчеркивали, что ее работа продолжается в обычном режиме.

Вскоре стало известно, что у будущего акционера «Роснефти» - CEFC Hainan - появился новый совладелец – Huarong Asset Management, который находится под контролем госкомпании China Life Insurance и минфина Китая. Huarong в декабре и феврале приобрел двумя траншами 36,2% CEFC Hainan. Сумма сделки не раскрывалась, но уставный капитал CEFC Hainan увеличился на $1,52 млрд (9,6 млрд юаней). Оставшимися 63,8% CEFC Hainan владеет другая «дочка» CEFC – CEFC Shanghai International Group Co.

13 марта Bloomberg со ссылкой на Китайское рейтинговое агентство (China Chengxin International Credit Rating) сообщил, что завершение покупки доли в «Роснефти» откладывается на неопределенный срок.

Агентство поясняло, что сделка требует существенного стартового платежа и зависит от привлеченного из-за рубежа финансирования. Сделка задерживается из-за риска слишком сильного роста кредитной нагрузки CEFC. При этом в случае, если сделка не будет закрыта, CEFC ждут существенные потери, подчеркивало рейтинговое агентство.

Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что 20% от всей суммы сделки ($1,8 млрд) CEFC Hainan должна заплатить до 1 апреля, оставшуюся часть – $7,3 млрд – до сентября 2018 г. О таких сроках знает и собеседник «Ведомостей» в одном из крупных кредиторов QHG Oil.