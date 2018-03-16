Лучше бы купил
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Нельзя считать путешествие совершенным, если ты остановился на полпути и не доехал до места; а жизнь не бывает несовершенной, если прожита честно», – писал Сенека 2000 лет назад в «Нравственных письмах к Луцилию». Философ-стоик призывал своего друга честно вести свою жизнь, довольствоваться тем, что послала фортуна, и не желать того, чего не существует.
Прислушайся человечество к мудрым строкам – было бы меньше войн, меньше рисков на финансовых рынках, меньше сорвавшихся сделок. Сейчас на полпути застряла сделка между CEFC и консорциумом Катарского инвестфонда QIA c трейдером Glencore – QHG Oil. В сентябре стороны договорились, что китайская компания купит 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд. Прошло полгода. Не купила. Один из участников сделки надеется, что «путешествие» завершится до конца июня 2018 г. Но риски растут.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}