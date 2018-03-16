Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4527 от 16.03.2018 под заголовком: Компания недели: CEFC

Лучше бы купил

Срыв сделки по покупке пакета акций «Роснефти» дорого обойдется CEFC
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«Нельзя считать путешествие совершенным, если ты остановился на полпути и не доехал до места; а жизнь не бывает несовершенной, если прожита честно», – писал Сенека 2000 лет назад в «Нравственных письмах к Луцилию». Философ-стоик призывал своего друга честно вести свою жизнь, довольствоваться тем, что послала фортуна, и не желать того, чего не существует.

Прислушайся человечество к мудрым строкам – было бы меньше войн, меньше рисков на финансовых рынках, меньше сорвавшихся сделок. Сейчас на полпути застряла сделка между CEFC и консорциумом Катарского инвестфонда QIA c трейдером Glencore – QHG Oil. В сентябре стороны договорились, что китайская компания купит 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд. Прошло полгода. Не купила. Один из участников сделки надеется, что «путешествие» завершится до конца июня 2018 г. Но риски растут.

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