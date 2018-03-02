Бизнес / ТЭК

Власти Шанхая могли взять под контроль потенциального акционера «Роснефти»

CEFC China Energy – не первая частная компания, попавшая под прицел властей Китая
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Инвестиционная компания правительства Шанхая Guosheng Group взяла под свой контроль CEFC China Energy, сообщила South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на двух знакомых с ситуацией человек. В четверг акции и облигации публичных подразделений CEFC рухнули после сообщений о задержании ее председателя совета директоров Е Цзяньмина. CEFC получила широкую известность после того, как в прошлом году договорилась о покупке крупной доли в «Роснефти», но эта сделка еще не закрыта.

Шанхай получил контроль над CEFC еще на прошлой неделе, пишет SCMP. За координацию действий между ней и Guosheng отвечает У Цин, один из заместителей мэра города и бывший председатель совета директоров Шанхайской фондовой биржи. Представитель CEFC в пятницу заявил Reuters, что компания ничего об этом не знает, а ее руководство по-прежнему на месте.

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