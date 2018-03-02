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Бизнес
Новости

Будущий акционер «Роснефти» ответил на сообщения о задержании своего руководителя

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Китайская нефтяная компания CEFC China Energy, которая в прошлом году договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» за $9,1 млрд, ответила на сообщения СМИ о задержании своего президента Е Цзяньмина, назвав их «не имеющими под собой оснований». Официальное сообщение CEFC опубликовано на ее сайте.

В компании подчеркнули, что ее работа продолжается в обычном режиме. «Мы заметили некоторые безответственные сообщения в СМИ о Е Цзяньмине. Мы заявляем: они не имеют под собой фактических оснований, ни Е Цзяньмин, ни компания их не подтверждают», — отмечается в пресс-релизе. О каких конкретно сообщениях идет речь, в компании не уточнили. Что в них содержится, также не уточняется.

1 марта китайское издание Caixin сообщило, что в отношении CEFC начато расследование. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил знакомый предпринимателя. Издание уточняло, что Е Цзяньмина забрали для допроса. Позже статья на китайском языке была удалена с сайта Caixin после вмешательства цензоров, отмечали FT и South China Morning Post. Reuters указывал, что китайские власти заподозрили его в совершении экономических преступлений. По словам собеседника агентства, Е Цзяньмин был допрошен в начале года, но кто и по какому делу его допрашивал — неизвестно.

В тот же день South China Morning Post со ссылкой на источник написала, что руководитель CEFC был задержан по распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина. ​Официально эта информация не подтверждалась.

CEFC решила выкупить 14,16% «Роснефти» у консорциума трейдера Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд в сентябре 2017 г. В своем заявлении CEFC тогда называла себя крупнейшей частной нефтегазовой компанией с доходами в $40 млрд, в которой работают около 50 000 сотрудников.

О сделке было объявлено вскоре после визита президента России Владимира Путина в Китай прошлым летом. Готовность малоизвестной на рынке китайской компании выкладывать большие деньги за зарубежные активы вызывала вопросы и раньше, когда она объявила о покупке активов на $1,5 млрд в Чехии. Сообщение совпало с визитом в страну председателя Китая Си Цзиньпина и попытками Китая усилить влияние в Восточной Европе.

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Политика
Новости

В австрийском МИДе появится специальный российский отдел

Ведомости
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В министерстве иностранных дел Австрии появится российский отдел и будет создана должность специального представителя в отношениях с Россией, сообщила газета Kurier. Должность спецпредставителя займет дипломат Маргот Клестиль-Леффлер.

Представитель австрийского МИДа Элизабет Хехенляйтнер подтвердила информацию. «В настоящий момент разрабатывается стратегия по России под руководством спецпосланника Маргот Клестиль-Леффлер, также будет создан собственный российский отдел», — сообщила Хехенляйтнер «РИА Новости».

Хехенляйтнер не уточнила, когда отдел начнет работу. По ее словам, сейчас он только формируется. Маргот Клестиль-Леффлер с 2009 по 2014 г. была послом Австрии в России.

Канцлер Австрии Себастьян Курц на этой неделе посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили двусторонние отношения стран и международные проблемы, говорится в сообщении Кремля. Путин отметил, что отношения между Россией и Австрией «носят по-настоящему взаимовыгодный характер».

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Технологии
Новости

Матвиенко предупредила о возможности «восстания машин»

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила о побочных последствиях развития новых технологий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление парламентария. Она призвала не сбрасывать со счетов и сценарий с «восстанием машин».

Матвиенко пояснила, что прорывные технологии могут привести к сокращению числа рабочих мест. Сегодня, по ее мнению, стираются границы между настоящим и будущим, а новые технологии влияют на все сферы жизни человека, включая производственные отношения и характер труда.

«Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя», — поделилась спикер Совета Федерации.

Она отметила, что от технологического развития есть положительный эффект: благодаря технологиям появляются новые профессии, например интернет-аналитика, дизайнера виртуальной среды обитания, и другие. Парламентарий обратила внимание на необходимость развития профессиональной ориентации и непрерывного профессионального обучения, а также развития системы переквалификации сотрудников.

Война роботов

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Недвижимость
Новости

Акционеры совхоза им.Ленина выиграли суд о земле у компании Грудинина

РИА Новости
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Арбитражный суд Московской области сегодня удовлетворил иск трех акционеров «Совхоза имени Ленина», требовавших признать незаконной передачу принадлежавшей совхозу земли компании «ТТ девелопмент», участником которой является директор совхоза и кандидат в президенты России Павел Грудинин, сообщило «РИА Новости».

Акционеры Иван, Тамара и Ольга Маркины требовали вернуть совхозу землю общей стоимостью свыше 1 млрд руб. Они оспаривали учредительный договор ООО «ТТ девелопмент», а также сделку по внесению «совхозом имени Ленина» в уставный капитал «ТТ девелопмент» двух земельных участков. Как следует из материалов дела, учредительный договор заключался между ЗАО «Совхоз имени Ленина», Алексеем Терещенко, Ильей Пименовым, Павлом Грудининым, Александром Федоровым, Николаем Свиридовским и Игорем Чикиным. Все они указаны в иске ответчиками.

Как пояснил в суде представитель Маркиных, учредительный договор был заключен в августе 2008 г., но истцы узнали о нем и, соответственно, об отчуждении принадлежавшей совхозу земли только в 2018 г. из публикаций в СМИ. По мнению истцов, это была сделка с заинтересованностью, поскольку гендиректор совхоза Грудинин являлся одновременно одним из соучредителей новой фирмы.

Представитель «совхоза имени Ленина» в суде иск не признал, заявив, что создание ООО «ТТ девелопмент» было одобрено в установленном порядке. Он пояснил, что документы, подтверждающие одобрение, предоставлены суду и сторонам.

Что касается уведомления акционеров, то, по словам юриста совхоза, в 2008 г. на адреса истцов такие уведомления были направлены, факт их вручения подтверждается почтовыми документами с росписями получателей. «Данный иск связан исключительно с предвыборной кампанией Павла Грудинина», — заявила в суде юрист совхоза, назвав иск несостоятельным и не подлежащим удовлетворению.

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Политика
Новости

Трампа и Меркель обеспокоили заявления Путина о новых ракетах

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре затронули послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он представил созданные в стране новейшие вооружения. Об этом говорится в сообщении представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, передает Reuters.

«Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем и их негативным влиянием на работу международного сообщества в сфере контроля над вооружениями», - говорится в сообщении.

1 марта Путин выступил с посланием Федеральному собранию, особое внимание обратив на созданное в России новейшее оружие. Российский президент рассказал о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, комплексах «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодках-беспилотниках и боевых лазерах.

Российский лидер уточнил, что в стране также готовятся испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В подтверждение своих слов он продемонстрировал видеозаписи и графику некоторых испытаний. Новые образцы оружия, по словам президента России, делают бессмысленной систему ПРО США и приближение военной инфраструктуры НАТО к границам страны.

В Пентагоне ранее заявили, что представленная российским президентом информация не изменит стратегию Вашингтона в том, что касается вооружений и разработок, поскольку все новые российские разработки уже учтены в военной стратегии США.

Как выглядит новейшее оружие России, которое должно напугать США

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Бизнес
Новости

ФАС разрешила группе «Дело» приобрести 30,75% Global Ports с предписанием

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство группы «Дело» Сергея Шишкарева о приобретении 30,75% акций Global Ports. Однако компания получила предписание, говорится в материалах службы.

В частности, «Дело» должна будет перевести тарифы на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в рубли, «исходя из экономически обоснованной цены». Кроме того, компании надо будет разработать меры, направленные на повышении позиций России в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по индикатору «Международная торговля».

В конце декабря 2017 г. стало известно, что «Дело» покупает 30,75% Global Ports. «Мы не сомневались ни секунды, принимая решение о сделке», – говорил тогда Шишкарев. Это будет крупнейшая сделка в российской портовой отрасли с 2013 г. Тогда сама Global Ports, расширяя бизнес, купила Национальную контейнерную компанию.

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Политика
Новости

«Нафтогаз» призвал украинцев снизить температуру в домах

Ведомости
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«Нафтогаз» обратился к украинцам с просьбой снизить температуру в квартирах и помещениях, чтобы справиться с дефицитом газа, который возник из-за отказа «Газпрома» в поставках, а также по причине сильных холодов. Об этом сообщается на странице украинской госкомпании в Facebook.

За 15 минут до начала запланированных 1 марта поставок газа на Украину «Газпром» «передумал», а также снизил на 20% давление в газопроводах и свел к минимуму продажу газа другим клиентам, указывают в «Нафтогазе». «Цель — осуществить мечту: или «Украина замерзла», или «Украина — ненадежный транзитер и отбирает газ», — трактуют действия российского газового монополиста в «Нафтогазе». В украинской компании полагают, что для российской стороны «это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого».

«Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода, — призывают в "Нафтогазе". — У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался».

Инициативу «Нафтогаза» поддержал президент Украины Петр Порошенко. «#Прикрути - важная инициатива @NaftogazUkraine, который призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля. Чтобы разрушить сценарий России, достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус», - написал он в своем Twitter.

«Нафтогаз» ведет диалог с местными властями, чтобы коммунальные службы в ближайшие дни поступили так же в отношении домов с централизованным отоплением.

Сейчас потребности в газе компенсируются подземными хранилищами, однако объемы выкачки технически ограничены, в то же время компания закрывает недостающие объемы топлива импортом из Европы, отмечают в «Нафтогазе». «Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день — самый критический», — подчеркнули в компании.

Ранее «Нафтогаз» предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за возникшего похолодания и отказа «Газпрома» начать поставки газа на Украину с 1 марта несмотря на предоплату. Российская компания мотивировала это несогласием с дополнительным соглашением о газовых поставках и вернула предоплату.

Кабинет министров Украины ввел на пять суток национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике, который предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, передает УНИАН. Правительство постановило со 2 по 6 марта включительно остановить работу дошкольных учебных заведений, школ и вузов, чтобы не допустить кризисную ситуацию в энергетике.

Выбор редактора
Новости

Лукашенко назвал запрет белорусского молока «наглым политическим инструментом»

Интерфакс
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сегодняшнем годовом отчете правительства резко раскритиковал Евразийский экономический союз (ЕАЭС), потребовав от чиновников отстаивать интересы страны.

«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают - что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» - цитирует Лукашенко государственное информагентство «Белта».

По его мнению, белорусские представители в Совете ЕЭК работают плохо. «Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 г. и упорно «долбить» их, пока они не будут решены», - подчеркнул Лукашенко.

Россельхознадзор из-за постоянных нарушений ветеринарных требований планировал запретить поставки промышленного молочного сырья - молока, сливок и сыворотки с 26 февраля. После консультаций с белорусской стороной запрет был перенесен на 6 марта.

Лукашенко уже заявил, что республика ответит на запрет Россией белорусского молока. «Без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем», - заявил президент Белоруссии накануне, во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым. Русый возглавлял делегацию Белоруссии на переговорах с Россельхознадзором 26 февраля в Москве.

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Политика
Новости

Лукашенко назвал проблему номер один для белорусов

Ведомости
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Проблема номер один для белорусов - рост цен на товары, которые они покупают ежедневно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

«Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе нацбанка, как и четыре месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также попросил правительство довести в 2018 г. среднюю месячную зарплату в стране до тысячи белорусских рублей (более $500), а затем увеличить и этот показатель. Номинальная начисленная заработная плата в Белоруссии, согласно данным официальной статистики, в декабре составила 995,3 белорусского рубля.

Выполнить это требование, по мнению Лукашенко, необходимо за счет роста обеспечения для категории работников с низкой зарплатой. Речь идет об учителях, врачах, работниках детских садов, а также социальной сферы и области культуры, уточнял он.

Ранее белорусский лидер заявлял, что жизнь в стране не прекрасна, но терпима. Он также отмечал, что белорусский народ на генетическом уровне не приемлет любую вооруженную агрессию.

Как проходят ежегодные пресс-конференции лидеров стран

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Новости

ЦИК предупредил об административной ответственности за нарушение порядка дебатов

Ведомости
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Кандидатам в президенты, направляющим доверенных лиц на дебаты вместо себя, придется письменно объяснять причину своего отсутствия. Такое разъяснение сделал в пятницу Центризбирком, передает корреспондент «Ведомостей».

Секретарь ЦИК Майя Гришина напомнила, что уважительной причиной для отсутствия кандидата закон признает болезнь или исполнение должностных обязанностей. Во всех остальных случаях он должен являться лично, либо доверенное лицо прибывает в студию с письмом, в котором кандидат объясняет причины отсутствия. Гришина напомнила, что за нарушение правил дебатов предусмотрена административная ответственность.

Впрочем, пока вопрос о привлечении к ответственности кандидатов, пренебрегающих своими обязанностями, не стоит, дала понять председатель ЦИК Элла Памфилова. Она сообщила, что в понедельник встретится со всеми участниками дебатов, чтобы уговорить их согласовать более удобный формат встреч: по закону количество участников каждого раунда дебатов может быть изменено с письменного согласия всех кандидатов, напомнила Памфилова. Кандидаты уже потеряли слишком много времени, чтобы позволить себе встречи формата «один на один», но вполне могут успеть договориться по поводу других, более удобных форматов, отметила она.

В любом случае это должно быть решение кандидатов, предъявлять претензии к Центризбиркому нет смысла, сказала Памфилова. «Но мы готовы содействовать», - заверила она.

Памфилова добавила, что Центризбирком передаст кандидатам или их представителям методички, документы, разъясняющие правила проведения дебатов и участия в них, установленные законодательством. Ранее в ЦИК поступили обращения от участников кампании, которые просили пересмотреть формат дебатов. Кроме того, о несогласии с ним многие кандидаты заявляли прямо в ходе совместных агитационных мероприятий.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

Политика
Новости

Памфилова сделала замечание ведущему «Первого канала» после жалобы Собчак

Ведомости
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сделала замечание ведущему «Первого канала» Анатолию Кузичеву, на которого пожаловалась кандидат в президенты Ксения Собчак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Собчак обратила внимание на то, что ведущий дебатов не должен давать характеристики и оценки, а также некорректно высказываться в адрес кандидатов, сказала Памфилова. Она отметила, что такое поведение «недопустимо» и Кузичеву сделано устное замечание. Обязанность ведущего – корректно вести дебаты, напомнила председатель ЦИК. В свою очередь «Первый канал» пообещал принять к сведению замечание ЦИК.

Ранее Собчак пожаловалась на поведение ведущего «Первого канала» во время дебатов. По ее словам, он с ней спорил и оскорбил. «Снова никто из мужчин и коллег-оппонентов не вступился, не то что за женщину, а просто против хамства и нарушения регламента», – написала Собчак на своей странице в Instagram. Она также призвала других кандидатов в президенты встретиться на независимой площадке и организовать «настоящие дебаты».

Ранее другой кандидат в президенты - Павел Грудинин - на теледебатах «Первого канала» отказался участвовать в них и покинул студию. Он обвинил ЦИК и телеканалы в намеренном превращении эфира в «балаган». Кроме того, он призвал к участию в дебатах действующего президента Владимира Путина: «Владимир Владимирович, очевидно, что первые два места [на выборах] займем мы с вами. Так давайте же проявим уважение к избирателям и проведем для них настоящие выборы с настоящими дебатами».

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

Политика
Новости

Кремль опроверг использование карт США в презентации новейших ракет

Ведомости
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В графических изображениях полетов новейших ракет, продемонстрированных президентом в послании Федеральному собранию, карты штатов США не использовались, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Географические очертания в презентации носили условный характер, подчеркнул он.

«Я не вижу оснований для того, чтобы говорить, что там действительно использованы какие-то штаты США. Никаких карт там использовано не было, это абсолютно условные какие-то географические очертания», - так представитель Кремля ответил на вопрос, стоит ли Вашингтону опасаться новейших вооружений российской армии в связи с демонстрацией карты штата Флорида, куда летят ракеты. Песков обратил внимание на то, что «привязки к какой-то конкретной стране» нет.

Пресс-секретарь Путина привел слова главы государства, что Москва «не собирается ни на кого нападать», а презентованное 1 марта оружие не представляет собой угрозы «ни для кого, кто не вынашивает целей о нападении на нашу страну». Он также объяснил, зачем в презентации использовалась компьютерная графика. «Президент пояснил: поскольку речь идет об ультрасовременных разработках, которые только вчера и были рассекречены, то Россия по известным причинам не может, что называется, в полный рост показывать эти изделия», - заключил Песков.

Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию, уделил особое внимание новейшим российским вооружениям. Глава государства впервые сообщил о создании в России крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, комплексов «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодок-беспилотников и боевых лазеров. Российский лидер уточнял, что также готовятся испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В подтверждение своих слов Путин показал видеозаписи и графику некоторых испытаний. Он подчеркивал, что новые образцы российского оружия делают систему ПРО США и приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам бессмысленными.

Смех, почтение и удивление: эмоции президентского послания – 2018

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Бизнес
Новости

Blackstone выплатила одно из крупнейших вознаграждений в истории публичных компаний

Ведомости
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Гендиректор и сооснователь Blackstone Стивен Шварцман в 2017 г. получил как минимум $800 млн. Это одно из самых больших вознаграждений в истории публичных компаний, пишет The Wall Street Journal.

Blackstone – это американская компания, которая занимается инвестициями. Ее основали Шварцман и Питер Петерсон в 2008 г. Сейчас у компании 25 офисов по всему миру, в которых работает около 2300 человек.

За последние пять лет работа Шварцмана принесла ему более $3,2 млрд, отмечает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что прошлом году Шварцман мог заработать значительно больше $800 млн, раскрытых фирмой. Большая часть его доходов в компании – это выплата дивидендов и прибыли по итогам деятельности различных инвестфондов. При этом его годовая зарплата – $350 000.

До этого высокое вознаграждение получал, например, основатель Facebook Марк Цукерберг. В 2013 г. ему выплатили $3,3 млрд за счет опционов на акции. А соучредитель трубопроводной компании Kinder Morgan Inc. получил $1,1 млрд в 2011 г.

Зарплаты руководителей компаний, которые занимаются сделками, в последние годы растут вместе с фондовыми индексами, пишет The Wall Street Journal. Так, главы Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Morgan Stanley в прошлом году заработали вместе около $126 млн. Это самый высокий показатель с 2006 г.

Растущий фондовый рынок дает возможность Blackstone и ее конкурентам выгодно продавать акции компаний, которыми они владеют, отмечает газета. В итоге прибыль позволяет руководителям этих фирм получать миллионные ежегодные выплаты.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

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