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Будущий акционер «Роснефти» ответил на сообщения о задержании своего руководителя

Китайская нефтяная компания CEFC China Energy, которая в прошлом году договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» за $9,1 млрд, ответила на сообщения СМИ о задержании своего президента Е Цзяньмина, назвав их «не имеющими под собой оснований». Официальное сообщение CEFC опубликовано на ее сайте.

В компании подчеркнули, что ее работа продолжается в обычном режиме. «Мы заметили некоторые безответственные сообщения в СМИ о Е Цзяньмине. Мы заявляем: они не имеют под собой фактических оснований, ни Е Цзяньмин, ни компания их не подтверждают», — отмечается в пресс-релизе. О каких конкретно сообщениях идет речь, в компании не уточнили. Что в них содержится, также не уточняется.

1 марта китайское издание Caixin сообщило, что в отношении CEFC начато расследование. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил знакомый предпринимателя. Издание уточняло, что Е Цзяньмина забрали для допроса. Позже статья на китайском языке была удалена с сайта Caixin после вмешательства цензоров, отмечали FT и South China Morning Post. Reuters указывал, что китайские власти заподозрили его в совершении экономических преступлений. По словам собеседника агентства, Е Цзяньмин был допрошен в начале года, но кто и по какому делу его допрашивал — неизвестно.

В тот же день South China Morning Post со ссылкой на источник написала, что руководитель CEFC был задержан по распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина. ​Официально эта информация не подтверждалась.

CEFC решила выкупить 14,16% «Роснефти» у консорциума трейдера Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд в сентябре 2017 г. В своем заявлении CEFC тогда называла себя крупнейшей частной нефтегазовой компанией с доходами в $40 млрд, в которой работают около 50 000 сотрудников.

О сделке было объявлено вскоре после визита президента России Владимира Путина в Китай прошлым летом. Готовность малоизвестной на рынке китайской компании выкладывать большие деньги за зарубежные активы вызывала вопросы и раньше, когда она объявила о покупке активов на $1,5 млрд в Чехии. Сообщение совпало с визитом в страну председателя Китая Си Цзиньпина и попытками Китая усилить влияние в Восточной Европе.