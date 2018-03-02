Будущий акционер «Роснефти» ответил на сообщения о задержании своего руководителя
Китайская нефтяная компания CEFC China Energy, которая в прошлом году договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» за $9,1 млрд, ответила на сообщения СМИ о задержании своего президента Е Цзяньмина, назвав их «не имеющими под собой оснований». Официальное сообщение CEFC опубликовано на ее сайте.
В компании подчеркнули, что ее работа продолжается в обычном режиме. «Мы заметили некоторые безответственные сообщения в СМИ о Е Цзяньмине. Мы заявляем: они не имеют под собой фактических оснований, ни Е Цзяньмин, ни компания их не подтверждают», — отмечается в пресс-релизе. О каких конкретно сообщениях идет речь, в компании не уточнили. Что в них содержится, также не уточняется.
1 марта китайское издание Caixin сообщило, что в отношении CEFC начато расследование. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил знакомый предпринимателя. Издание уточняло, что Е Цзяньмина забрали для допроса. Позже статья на китайском языке была удалена с сайта Caixin после вмешательства цензоров, отмечали FT и South China Morning Post. Reuters указывал, что китайские власти заподозрили его в совершении экономических преступлений. По словам собеседника агентства, Е Цзяньмин был допрошен в начале года, но кто и по какому делу его допрашивал — неизвестно.
В тот же день South China Morning Post со ссылкой на источник написала, что руководитель CEFC был задержан по распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина. Официально эта информация не подтверждалась.
CEFC решила выкупить 14,16% «Роснефти» у консорциума трейдера Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд в сентябре 2017 г. В своем заявлении CEFC тогда называла себя крупнейшей частной нефтегазовой компанией с доходами в $40 млрд, в которой работают около 50 000 сотрудников.
О сделке было объявлено вскоре после визита президента России Владимира Путина в Китай прошлым летом. Готовность малоизвестной на рынке китайской компании выкладывать большие деньги за зарубежные активы вызывала вопросы и раньше, когда она объявила о покупке активов на $1,5 млрд в Чехии. Сообщение совпало с визитом в страну председателя Китая Си Цзиньпина и попытками Китая усилить влияние в Восточной Европе.