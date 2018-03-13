Покупка китайской CEFC доли в «Роснефти» затягивается

Игорь Сечин обещал, что сделка будет закрыта до конца 2017 г. Yuri Kadobnov / Reuters

В сентябре 2017 г. китайская CEFC объявила о намерении купить 14,16% акций «Роснефти» за $9,1 млрд у Катарского инвестфонда QIA и Glencore. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин даже обещал, что сделка будет закрыта до конца 2017 г. Но она откладывается на неопределенный срок, пишет Bloomberg со ссылкой на Китайское рейтинговое агентство (China Chengxin International Credit Rating).

В сообщении агентства указано, что сделка потребует существенного стартового платежа и зависит от привлеченного из-за рубежа финансирования. Сделка задерживается из-за риска слишком сильного роста кредитной нагрузки CEFC. При этом рейтинговое агентство отмечает, что в случае, если сделка не будет закрыта, CEFC ждут существенные потери.

«В сделках такого рода стороны обычно детально прописывают распределение рисков срыва сделки, – говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. – Это всегда предмет переговоров, и, как стороны распределили риски срыва сделки, в данном случае из публично раскрытой информации понять невозможно». Но если CEFC подписала юридически обязывающие документы о покупке, скорее всего, риск лежит именно на CEFC, предполагает юрист.

Представитель Glencore отказался от комментариев, его коллега из «Роснефти» не ответил на вопросы «Ведомостей». Представители CEFC и QIA не ответили на вопросы.

Сейчас совместной компании Glencore и QIA – QHG Oil принадлежит 19,5% российской «Роснефти». В сентябре «дочка» CEFC – CEFC Hainan заплатила «несколько сотен миллионов долларов» QHG Oil за начало сделки, рассказывают два собеседника, близких к разным сторонам сделки. 20% от всей суммы ($1,8 млрд) CEFC Hainan должна заплатить до 1 апреля, оставшуюся часть – $7,3 млрд – до сентября 2018 г., продолжает один из собеседников «Ведомостей». О таких сроках знает и собеседник «Ведомостей» в одном из крупных кредиторов QHG Oil.

События вокруг китайской CEFC с начала 2018 г. развиваются активно: в начале года источники «Ведомостей» рассказывали, что сделка должна закрыться до конца февраля 2018 г., затем собеседники РБК уточняли, что вопрос «подвис» из-за невозможности получить финансирование в China Development Bank, а после этого Glencore назвал новый дедлайн по сделке – «в I квартале 2018 г.».

Но вскоре стало известно о проблемах CEFC: основателя компании Е Цзяньмина допросили китайские спецслужбы, писали китайские СМИ, после этого Reuters сообщило об аресте бизнесмена. Собеседники «Ведомостей», близкие к CEFC, говорили, что сейчас Е Цзяньмин находится под домашним арестом, снять ограничения с него могут в конце марта.

На прошлой неделе стало известно, что у будущего акционера «Роснефти» недавно появился новый совладелец – Huarong Asset Management. Huarong контролируется госкомпанией China Life Insurance и минфином Китая. Huarong Asset Management в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. приобрела двумя траншами 36,2% CEFC Hainan. Сумма сделки не раскрывалась, но уставный капитал CEFC Hainan увеличился на $1,52 млрд (9,6 млрд юаней). Оставшимися 63,8% CEFC Hainan владеет другая «дочка» CEFC – CEFC Shanghai International Group Co.

ВТБ готов предоставить CEFC Hainan 5,1 млрд евро в виде бридж-кредита на два года, говорил в январе предправления банка Андрей Костин: «У нас подписаны все соглашения, открыта кредитная линия, которой компания может воспользоваться в любой момент. Они оплатили все комиссии, юридически обязывающие коммитменты с обеих сторон уже существуют». Но к началу марта CEFC не воспользовалась кредитами ВТБ, рассказывал собеседник, близкий к одному из акционеров «Роснефти», а также подтверждал человек, близкий к одной из сторон готовящейся сделки. «Сделка двигается», – уточнял он после того, как в китайских СМИ появилась информация о задержании и допросе основателя CEFC Е Цзяньмина.