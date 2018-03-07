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У потенциального акционера «Роснефти» сорвалась сделка в Китае

У китайской энергетической компании CEFC China Energy, которая в прошлом году договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» за $9,1 млрд, сорвалась сделка в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

CEFC планировала создать совместное предприятие с Wuchan Zhongda Group, подконтрольной администрации китайской провинции Чжэцзян. Предполагалось, что СП займется торговлей нефтью и нефтепродуктами, а доля CEFC в предприятии составит 40%. Для этого компания должна была внести в капитал СП $63 млн. Но CEFC не внесла средства и сделку отменили, рассказали собеседники Bloomberg.

В начале марта стало известно о задержании председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина. Источники китайского делового издания Caixin сообщили, что он попал под следствие. Это подтвердил «Ведомостям» знакомый бизнесмена. Reuters писал, что Е Цзяньмина подозревают в совершении экономических преступлений. Вскоре газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что CEFC перешла под контроль инвестиционной компании правительства Шанхая Guosheng Group.

В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке за $9,1 млрд 14,16% акций «Роснефти» у Glencore и Катарского инвестфонда. Сделка пока не закрыта.