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CEFC не отказывается от сделки с акциями «Роснефти»

При этом она может сократить 15 000 человек
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Китайская компания CEFC не отказывается от намерения купить 14,16% акций «Роснефти» у Катарского инвестиционного фонда и трейдера Glencore за $9,1 млрд, рассказал Bloomberg вице-президент CEFC Чжуань Цзяньчжонь на энергетической конференции в Шанхае. По его словам, на сделку повлияли недавние проблемы CEFC. Компания может вполовину сократить штат сотрудников, которых сейчас 30 000, рассказал Bloomberg источник в одной из дочерних компаний. «Мы стараемся оптимизировать бизнес и [численность] персонала и надеемся, что преодолеем все трудности», – сказал Чжуан.

Представитель Glencore отказался комментировать ситуацию. Связаться с представителем CEFC и Катарского инвестфонда не удалось.

CEFC не смогла до начала апреля заплатить текущим владельцам 19,5% пакета «Роснефти» $1,8 млрд – 20% цены акций в виде первого транша. Если бы это условие удалось выполнить, еще около $7,3 млрд китайская компания должна была бы отдать до конца сентября 2018 г., рассказывал человек, близкий к одной из сторон сделки, и подтверждал собеседник в одном из кредиторов нынешних владельцев этих акций.

Сторонам пришлось передоговариваться на более поздние выплаты. «Все участники приняли решение довести сделку до конца», – говорил собеседник «Ведомостей», близкий к одной из ее сторон.

CEFC – частная китайская компания, которая в сентябре прошлого года договорилась о покупке 14,16% «Роснефти» из 19,5%-ного пакета, принадлежащего Катарскому инвестфонду и Glencore. Glencore сообщала, что рассчитывает закрыть сделку в пользу CEFC до июля 2018 г.

Но с начала 2018 г. CEFC преследуют неприятности. Сначала правоохранительные органы допросили и посадили под домашний арест основателя компании Е Цзяньмина, писала South China Morning Post. После этого CEFC не смогла закрыть несколько сделок как в Китае, так и за рубежом. Компания начала распродавать активы и имущество общей стоимостью около $3,8 млрд, а китайские суды заморозили часть акций «дочек» CEFC, сообщало издание.

Проблемы у CEFC начались еще в конце 2017 г., когда западные банки аннулировали ранее открытые для китайской компании кредитные линии на общую сумму более $10 млрд, говорит один из собеседников «Ведомостей». Человек, близкий к другой стороне сделки, подтверждает, что проблемы с западными банками действительно возникли в прошлом году, но точной суммы аннулированных кредитных линий он не знает.

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