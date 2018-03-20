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Glencore еще рассчитывает на покупку пакета «Роснефти» китайской CEFC

Сделка по продаже Glencore доли в «Роснефти» китайской энергетической компанией «Хуасинь» (China CEFC Energy company) все еще может состояться, сообщил сегодня журналистам гендиректор Glencore Айван Глазенберг. «Сделка все еще может состояться. Она была одобрена властями Китая», - отметил он.

Cделка между CEFC и консорциумом Катарского инвестфонда QIA c трейдером Glencore – QHG Oil находится в подвешенном состоянии. В сентябре 2017 г. стороны договорились, что китайская компания купит 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд, однако сделка до сих пор не завершена. Glencore в феврале сообщал, что ожидает ее закрытия в первом полугодии 2018 г.

В китайских СМИ в начале 2018 г. появилась информация о том, что учредитель и председатель совета директоров CEFC Е Цзяньмин находится под следствием и задержан, однако в CEFC эти сведения опровергали. Газета Financial Times сообщала, что китайский государственный инвестиционный холдинг Huarong выкупил 36% акций подразделения китайской энергетической компании CEFC China Energy - CEFC Hainan International Holdings Co., что, по мнению издания, может оказать влияние на планы CEFC по покупке акций «Роснефти».

О сделке по продаже пакета консорциумом Glencore и QIA было объявлено в сентябре 2017 г. Сообщалось, что китайская компания заплатит за 14,16% акций «Роснефти» 3,9 млрд евро и сумму, эквивалентную $4,57 млрд. После завершения сделки по продаже акций китайской CEFC Glencore и QIA сохранят свои экономические интересы (участие) в «Роснефти» соразмерно их начальным инвестициям в капитал, которые были заявлены в декабре 2016 г.: соответственно 0,5% и 4,7%.