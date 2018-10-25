Из каких банков клиенты забирали деньги в сентябре

Максим Стулов / Ведомости

Вклады в российских банках уменьшаются второй месяц подряд. За август отток средств населения из банковской системы составил 0,6%, а в сентябре – еще 0,8%; теперь осталось, по данным ЦБ, 26,9 трлн руб.

Общие сентябрьские минус 0,8%, по данным ЦБ, сложились из того, что россияне забрали 0,8% рублевых сбережений и 0,7% валютных. «Ведомости» посчитали, что за сентябрь валютные вклады населения сократились на $610 млн.

«Ведомости» посчитали по отчетности Сбербанка, что вкладчики забрали у него в сентябре 219 млрд руб.; сам банк сообщил, что с валютных депозитов вкладчики сняли $900 млн. В августе валютные вклады сократились на $1,1 млрд, говорил зампред правления Сбербанка Александр Морозов Reuters.

За месяц средства населения в ВТБ уменьшились на 80 млрд руб., посчитали «Ведомости» по его отчетности. Из них с рублевых депозитов ушло всего 30 млрд руб. Основной отток пришелся на рублевые вклады, на валюту – порядка $95 млн, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. По расчетам Frank RG, в сентябре вкладчики забрали с валютных депозитов и валютных счетов в ВТБ $110 млн. У банка значительная сумма валюты на вкладах, поэтому он чувствителен к валютной переоценке, указывает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Депозиты физических лиц за сентябрь сократились на 77 млрд руб., привел свои данные представитель ВТБ: это менее 1% от всего портфеля. По его наблюдению, клиенты банка заменяют долларовые депозиты на депозиты в евро, а кроме того, перекладываются из долларов в инвестиционные продукты: за месяц на 49,7 млрд руб.

Представитель Газпромбанка объяснил отток валютной переоценкой: «Скорректированное на курс рубля снижение срочных средств клиентов составило 9,7 млрд руб., или 1,3% срочных депозитов». «Ведомости» посчитали по отчетности Газпромбанка, что отток средств со счетов физических лиц составил 29,2 млрд руб. «Сейчас ситуация стабилизировалась и в октябре мы наблюдаем приток розничных вкладов», – комментирует представитель банка.

Отток вкладов частных клиентов в Бинбанке в сентябре (как посчитали «Ведомости», 20,2 млрд руб.) был запланирован, объясняет его представитель: политика банка состоит в снижении стоимости фондирования. Ставки новых депозитов уже находятся на том же уровне, что и у наиболее надежных банков, указывает он.

Валютные вклады населения в Райффайзенбанке за месяц увеличились на $215 млн и достигли $3,5 млрд, говорит его представитель, причем вклады в долларах выросли на 4,4% и составили $2,2 млрд, а в евро – на 10,1% и достигли 1,1 млрд евро.

Приток средств в банке «Восточный» его представитель объяснил введением в начале сентября специальных сезонных вкладов. «Весь приток – за счет рублевой части портфеля, валютный портфель остался без изменений», – констатировал он.

Из «Российского капитала» клиенты забрали 5,3 млрд руб., посчитали «Ведомости». 97% оттока пришлось на рублевые вклады, говорит представитель банка: на депозитный портфель повлияла оптимизация отделений, которую банк проводил с конца 2017 г. по июнь 2018 г. Одновременно со снижением вкладов населения банк зафиксировал рост корпоративных средств – в сентябре на 2 млрд руб.

Из Альфа-банка физические лица забрали 1,99 млрд руб. Отток средств представитель банка объяснил усилением ценовой конкуренции за средства клиентов. Отток средств корпоративных клиентов в сентябре составил 42,4 млрд руб., посчитали «Ведомости».

Средства физических лиц в «ФК Открытие» в сентябре снизились на 9,6 млрд руб. «Ключевым фактором снижения средств физических лиц в банке «ФК Открытие» стал плановый перевод клиентов Рокетбанка на обслуживание в Киви-банк; также оказала влияние отрицательная валютная переоценка», – объяснил представитель «ФК Открытие». Без учета названных факторов остатки средств физических лиц стабильны, снижение коснулось только рублевых счетов граждан, счета в долларах и евро показали небольшой приток, сообщил он.

В Киви-банке, посчитали «Ведомости», средства физических лиц за месяц выросли на 6,3 млрд руб. Приток средств физических лиц зафиксировали также (по подсчетам «Ведомостей») Почта-банк (8,5 млрд руб.), Райффайзенбанк (6,2 млрд руб.), Россельхозбанк (5,3 млрд руб.), «Ренессанс кредит» (3 млрд руб.), «Тинькофф» (2,9 млрд руб.) и «Восточный» (1,9 млрд руб.).

В Россельхозбанке по-прежнему наблюдается тенденция – увеличиваются средства клиентов, говорит представитель банка: рублевые вклады в сентябре выросли на 8,6 млрд руб., валютные – на $ 3,4 млн.

С оттоком денег из вкладов столкнулся и Ситибанк. За месяц клиенты забрали 30,3 млрд руб. (25,4 млрд руб. – с рублевых счетов), говорит его представитель. Отток был ожидаемым – ограниченный круг клиентов заранее планировал подобные действия, сообщает руководитель розничного бизнеса дирекции по работе с частными клиентами Ксения Мухорина.