ЕЦБ сохранил основные ставки

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Нурмагомедову выплатили половину гонорара за бой с Макгрегором

Государственная атлетическая комиссия штата Невада на заседании проголосовала за то, чтобы выплатить половину – $1 млн – гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает американский спортивный телеканал ESPN. Выплата была заморожена из-за драки после боя.

Макгрегору гонорар в $3 млн был выплачен сразу, но на заседании комиссии ее председатель отметил, что этого бы не произошло, если бы в день боя в распоряжении комиссии была полноценная видеозапись произошедшего.

Также комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы продлить временную дисквалификацию Нурмагомедова и Макгрегора. Она будет длиться неопределенный срок – до окончания расследования драки.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Он завершился победой россиянина в четвертом раунде: Нурмагомедов применил удушающий прием, и через несколько секунд ирландец сдался. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, перепрыгнул через ограждения к болельщикам, и произошла драка. Затем россиянин вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

10 октября с Нурмагомедовым встретился президент России Владимир Путин. Боец рассказал ему о провокациях, которые стали причиной конфликта, а Путин выразил мнение, что все это «делалось специально», чтобы вывести Нурмагомедова из себя и «получить какие-то преимущества в ходе боя».

«У нас, – также отметил президент, – большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты – мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Лучше до этого все же не доводить, добавил Путин.

14 октября Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Тот ответил согласием.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора