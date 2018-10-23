ЦБ сохранит ключевую ставку до декабря
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Заседание совета директоров Центробанка в пятницу пройдет спокойно, ключевая ставка останется 7,5%, солидарны 25 из 26 опрошенных Reuters экономистов. После сентябрьской девальвации рынки успокоились: рубль, после того как ЦБ повысил ключевую ставку и перестал покупать валюту, подорожал на 4% в долларах, отмечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 8,68%, пишут аналитики «ВТБ капитала».
Инфляция, правда, ускорилась до 3,5% в годовом выражении, за месяц может достичь и 3,6%, прогнозирует Полевой, но прогноз ЦБ на конец года – 3,8–4,2% – все еще сбывается, а инфляционные ожидания, хотя и превысили 10% в сентябре, выросли меньше, чем обычно. Экономика растет тоже в пределах прогноза ЦБ: на 1,6% за девять месяцев в годовом выражении.
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