Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: Ставки по валюте растут
Банки начали повышать ставки по валютным вкладам
Так они пытаются остановить отток с них средств населения
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В сентябре из Сбербанка утекло валютных вкладов на $900 млн
Сергей Портер / Ведомости
За первые четыре дня октября четыре из топ-20 банков по величине вкладов физлиц увеличили ставки по долларовым депозитам. Райффайзенбанк и «Русский стандарт» удвоили их – с 0,7 до 1,5% и с 1 до 2% соответственно. ВТБ увеличил доходность на 0,4–0,5 п. п. до 1,75–3,1% годовых для сумм от $3000. В Газпромбанке появился новый депозит – «Валютный доход» на сумму от $1000 сроком от 367 до 1097 дней со ставкой 2,8% годовых, что на 0,75 п. п. выше ранее предлагавшейся банком максимальной доходности.
«Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем решения об изменении условий, исходя из конъюнктуры рынка и движения ключевой ставки ЦБ», – гласит ответ пресс-службы ВТБ на запрос «Ведомостей».
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