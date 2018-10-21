Финансы / Профучастники

ЦБ планирует снизить стоимость денежных переводов для россиян

Регулятор создает новую систему, в которой для банков одна операция будет стоить не дороже 6 рублей
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Банки будут платить ЦБ за переводы в системе быстрых платежей (СБП) не более 6 руб. за операцию, рассказала в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis 2018 первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. «Мы, конечно же, хотим ноль», – заявлял до этого в своем выступлении на форуме основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, отвечая на вопрос Скоробогатовой, какими должны быть тарифы.

С помощью СБП люди смогут переводить деньги друг другу, зная лишь номер мобильного телефона получателя. В дальнейшем, как ожидается, с помощью СБП можно будет делать платежи также в пользу юридических лиц или госорганов. СБП должна заработать в январе 2019 г., ЦБ станет ее оператором и расчетным центром.

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Комментарии
leon.m39
16:02 21.10.2018
Как их предстоящий приход Revolut торкнул :)
20
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