ЦБ планирует снизить стоимость денежных переводов для россиян
Регулятор создает новую систему, в которой для банков одна операция будет стоить не дороже 6 рублей
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ЦБ будет взимать комиссию и с банка, где открыт счет отправителя, и с банка получателя средств, то есть с каждого по 3 руб.
Андрей Гордеев / Ведомости
Банки будут платить ЦБ за переводы в системе быстрых платежей (СБП) не более 6 руб. за операцию, рассказала в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis 2018 первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. «Мы, конечно же, хотим ноль», – заявлял до этого в своем выступлении на форуме основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, отвечая на вопрос Скоробогатовой, какими должны быть тарифы.
С помощью СБП люди смогут переводить деньги друг другу, зная лишь номер мобильного телефона получателя. В дальнейшем, как ожидается, с помощью СБП можно будет делать платежи также в пользу юридических лиц или госорганов. СБП должна заработать в январе 2019 г., ЦБ станет ее оператором и расчетным центром.
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