Россияне переводят с карты на карту больше денег, чем тратят по ним в магазинах

Средняя сумма перевода – около 7000 руб. Максим Стулов / Ведомости

В прошлом году россияне расплатились картами в магазинах на 16 трлн руб., или на 30% больше, чем в 2016 г., говорится в опубликованной статистике Центробанка. Но гораздо быстрее росли «прочие операции»: на 77% до 19 трлн руб. Именно здесь учитываются переводы с карты на карту, на благотворительность и т. д., указано в примечании. Человек, знающий методологию, указывает, что абсолютное большинство операций по этой статье – с карты на карту.

Сбербанк определяет рынок

Переводы с карты на карту впервые превысили расчеты с их помощью во II квартале, с тех пор отрыв только рос. Правда, количество операций по оплате услуг и товаров в разы больше, чем переводов: 17,8 млрд против 2,7 млрд операций.

Средняя сумма перевода – около 7000 руб.

Более 2 млрд P2P (person-to-person) переводов на 13,6 трлн руб. совершили клиенты Сбербанка, что вдвое больше, чем годом ранее, следует из слов зампреда правления Сбербанка Александра Торбахова. Это переводы между карточными и текущими счетами частных клиентов Сбербанка во всех каналах обслуживания, указывает Торбахов. 95% P2P переводов – карточные, уточнила пресс-служба банка (сумма не учитывает переводы между своими счетами в банке). Таким образом, на Сбербанк может приходиться приблизительно 68% всех переводов в стране.

В большинстве опрошенных «Ведомостями» банках платежи картами по-прежнему преобладают над переводами. В ВТБ, РСХБ и «Тинькофф банке» сообщили, что по итогам 2017 г. оборот по оплате товаров и услуг в несколько раз превысил переводы с карты на карту. Представители РСХБ и «Тинькофф банка» при этом отмечают, что переводы растут.

В «Русском стандарте» иная ситуация. Оборот переводов по картам банка превысил оплату товаров и услуг приблизительно в 1,5 раза, рассказал исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса Ростислав Яныкин, отметив, что этот тренд существовал весь 2017 г. По словам Яныкина, смещение соотношения в пользу переводов характерно для банков, у которых преобладает дебетовый бизнес, так как доля переводов по кредитным картам стабильно невысока, заключил Яныкин.

Почему растут переводы

Рост переводов, связанных с банковскими картами, начался 2-3 года назад, когда многие банки начали предоставлять этот сервис как на внутренних площадках (интернет- и мобильные банки), так и на внешних (например, через соцсети), говорит директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане Михаил Федосеев. Люди активно используют этот сервис для переводов друг другу, продолжает он, а также для оплаты кредитов, где идет погашение с номера карты. Большинство крупных банков используют сервис денежных переводов с карты на карту как одно из основных преимуществ своих банковских продуктов, объясняет Федосеев, со своей стороны развивает этот сервис и Mastercard.

Представитель платежной системы «Мир» объясняет преобладание переводов над платежами ростом популярности карт: переводы все больше уходят в безналичные каналы благодаря появлению удобных сервисов.

Наличных все равно больше

Размер трансферов, то есть переводов средств с карты на карту, практически в любой экономике в три-четыре раза превышает размер платежей по картам, сегодня это, например, наблюдается в скандинавских странах (которые планируют и вовсе отказаться от наличных. – «Ведомости»), рассказывает партнер Bain&Company Егор Григоренко. Нам до Скандинавии пока далеко: в прошлом году россияне сняли с карт 25 трлн руб. – больше как переводов, так и платежей, но в 2017 г. эта сумма впервые перестала расти, следует из данных ЦБ.

Григоренко считает, что в России превышение размера перевода средств с карты на карту над расчетами произошло в том числе благодаря сервису «Сбербанк онлайн». По его мнению, через пару лет оборот карточных переводов в 2-3 раза превысит размер платежей. Но есть и нюансы: в структуре переводов с карты на карту на оплату услуг малого бизнеса может приходиться как минимум треть средств, оценивает Григоренко. Представитель Сбербанка отказался это комментировать.

ЦБ с участниками ассоциации «Финтех» сейчас создает систему быстрых платежей, которая позволит мгновенно переводить деньги между банками по простым идентификаторам: номеру телефона, адресу электронной почты, аккаунту в соцсети и т. д. Банкиры в неофициальных разговорах говорили, что сервис позволит им конкурировать со «Сбербанк онлайн». В середине февраля первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что прототип системы может быть передан для тестирования банкам уже в марте.