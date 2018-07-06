ФНС не возьмет налог с перевода с карты на карту

Статья опубликована в № 4603 от 06.07.2018 под заголовком: Налога за переводы нет

ФНС начала пристально следить за доходами, с которых граждане не платят НДФЛ Ведомости

Переводы денег с одной банковской карты на другую не облагаются НДФЛ вне зависимости от суммы, если это не плата за товары, услуги или работу. Такое разъяснение на прошлой неделе опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС). Это был ответ на вопрос граждан.

«Сейчас в интернете ходит «новость», что якобы с 1 июля переводы денежных средств с карты на карту будут облагаться налогом. Это неправда», – опровергала и первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (цитаты по «Прайму»). Доходы от операций (не по договору или трудовому соглашению) между членами семьи или близкими родственниками не облагаются налогом, напоминает ФНС. Если деньги подарены – предоставлять декларацию и платить налоги тоже не нужно.

С июля 2014 г. налоговая служба получила право запрашивать у банков информацию по счетам, в том числе карточным переводам. Сделать это можно только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа, указывает представитель ФНС.

Банки автоматически уведомляют налоговую службу об операциях более чем на 600 000 руб., а о меньших – предоставляют информацию по запросу, рассказывает старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Банки формально имеют право требовать информацию о происхождении денег в случае подозрительных операций – например, внесения большой суммы наличными или крупных переводов, – но на практике чаще просят клиентов подтвердить, что это не доходы от предпринимательской деятельности, рассказывает Андреев.

С 2015 г. ФНС начала пристально следить за доходами, с которых граждане не платят НДФЛ, говорит Андреев: повод для запроса может быть любым – хоть продажа тортов через социальные сети – ФНС сейчас активно применяет такую практику. Но выглядит это скорее как пиар-кампания, считает партнер Taxology Алексей Артюх. У ФНС есть все возможности отслеживать подобную деятельность, но игра не стоит свеч – это не те суммы, ради которых налоговики будут проводить проверку, считает он.

В то же время ФНС рекламирует, например, новую систему налогообложения самозанятых и упрощенную систему получения патента, рассуждает Артюх: «То есть показывает – входите в правовое поле, иначе у налоговиков есть все возможности вас штрафовать».