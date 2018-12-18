Пять главных инвестиционных идей на американском рынке акций в 2019 году

Глядя на 2019 г. из декабря 2018-го, очень хочется верить, что он будет спокойным и прибыльным. Это для тех, кто, что называется, в рынке. Однако реальность говорит, что спокойствие нам, скорее всего, будет только сниться. Американский фондовый рынок растет уже почти 10 лет и в марте 2019 г. должен будет отметить эту круглую дату. Такого в его истории еще не было, и этот факт уже сам по себе сильно давит на участников рынка – ведь все хорошее имеет нехорошую привычку когда-то заканчиваться. И все участники рынка с нескрываемой тревогой ждут этого момента. Рынок, возможно, рухнул бы и раньше, но прекрасное состояние американской экономики и блестящие результаты большинства крупных американских компаний гонят и гонят рынок вверх. Пока гонят…

В любом случае, если в 2019 г. и не будет сильного движения вниз, то рост рынка в целом, который мы видели все последние годы, точно замедлится. Точнее, уже замедлился, и итоги 2018 г. точно будут не столь впечатляющими, как, например, в 2016 г., когда индекс S&P 500 вырос на 9,54%, или в 2017 г., когда его рост составил 19,42%. А по итогам 2018 г. хорошо, если мы увидим хоть какой-нибудь рост.

Аналогичную картину, скорее всего, следует ожидать и в наступающем 2019 году. Однако это вовсе не значит, что рынок будет стоять на месте. Напротив, высокая волатильность и часто полная неопределенность будут разбрасывать инвесторов в разные стороны. Особенно тяжело придется долгосрочным инвесторам, которые заходили в рынок 5–7, а может быть, даже 10 лет назад. У всех у них сейчас очень хорошая прибыль, и они будут постоянно охвачены страхом ее потерять. И риторический вопрос, выходить или не выходить из рынка, будет их мучить постоянно. К сожалению, однозначного ответа сейчас нет. Это что касается ситуации в целом по рынку.

Что же касается отдельных секторов, сегментов и акций, то среди них можно найти много интересного и вполне определенного. Магистральные направления развития экономики останутся, конечно же, прежними. Основными драйверами роста и развития будут акции технологического и биотехнологического секторов. Именно они находятся на переднем рубеже современного развития мировой экономики. Однако состояние компаний в этих секторах не одинаковое. В технологическом секторе, несмотря на достаточно сильное падение котировок большинства акций в октябре – ноябре 2018 г., многие акции пока остаются довольно сильно перекупленными. И в текущих условиях их покупать точно не стоит. Но, с другой стороны, котировки отдельных акций технологического сектора уже потеряли от своих максимумов по 30–50% и к ним точно можно уже присматриваться. В первую очередь стоит обратить внимание на акции таких компаний, как один из мировых лидеров на рынке производства микрочипов – Micron Technology, ведущего производителя полупроводников Applied Materials, а также на акции всем хорошо известного производителя процессоров Advanced Micro Devices. У всех этих акций после значительного падения потенциал роста составляет 50–80%.

В биотехнологическом секторе ситуация несколько иная. Здесь сильного падения в последнее время не было, но оно случилось ранее – в 2016–2017 гг. И сейчас большинство акций этого сектора находятся в «боковике», не сильно меняясь в цене. Но спрос на акции биотехнологического сектора виден невооруженным взглядом, и умные инвесторы заходят и заходят в этот сектор. Кого здесь можно выделить? В первую очередь лидеров – акции таких компаний, как Celgene и Gilead Sciences. К ним для диверсификации рисков можно добавить еще Allergan и Biogen. А вообще среди биотехнологических компаний может выстрелить любая, и поэтому для тех, кто хочет инвестировать в биотех, можно даже порекомендовать купить акции ETF, инвестирующего в биотехнологический сектор. Наиболее приемлемый в этом смысле ETF под управлением SPDR XBI (SPDR S&P Biotech ETF), акции которого теперь доступны для российских инвесторов, поскольку торгуются в торгово-клиринговой системе НП РТС.

Но акциями компаний, работающих на магистральных направлениях, инвестиционные идеи не заканчиваются.

Так, очень интересны акции платежных систем, которые стабильно растут последние несколько лет. К этой категории, конечно же, относятся акции лидеров – компаний Visa и Mastercard. Но все же наиболее перспективны более молодые игроки – PayPal и особенно Square. Вообще, по мнению ведущих аналитиков, то, что делает сейчас Square, – это будущее не только платежных систем, но и банковской деятельности в целом. Платежная платформа Square позволяет не только проводить платежи P2P и B2B, но также привлекать депозиты и выдавать кредиты без использования банковской системы, осуществлять комплексное финансовое обслуживание малого бизнеса. Акции Square появились на рынке три года назад и за это время выросли с $10 до $100. Коррекция приостановила этот рост, и акции Square снизились до $60. Но это сделало их еще более привлекательными для инвестиций.

Какие перспективные направления 2019 г. еще стоит отметить, так это акции ресторанов быстрого питания. Сейчас наблюдается настоящий бум в этой сфере. Людям не хватает времени на «посиделки» в обычных ресторанах, а необходимость встречаться с друзьями и проводить деловые встречи остается. И эту нишу активно стали занимать рестораны быстрого питания. Очень хорошо чувствует себя лидер McDonald’s, уверенно растут акции Chipotle Mexican Grill, достаточно быстро развивается сеть под управлением YUM! Brands, которая включает в себя сети KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Но особенно интересны сейчас акции Starbucks. Одно время эту компанию называли «Apple ресторанного бизнеса» за ее бурное развитие и инновационность. Однако начиная с 2015 г. развитие компании затормозилось, и в июне 2018 г. компанию покинул ее фактический отец-основатель Говард Шульц, руководивший Starbucks с 1987 г. Инвесторы сильно переживали этот уход, но новое руководство вновь взяло курс на инновационность. И после того как были запущены первые рестораны нового «вечернего» формата, акции сети резко пошли вверх и сейчас находятся на исторических максимумах. В 2019 г. акции Starbucks, немного отставшие за последние три года, с очень большой вероятностью будут догонять конкурентов и точно будут смотреться лучше рынка.

Ну и последняя рекомендация – это акции ведущих мировых авиаперевозчиков. Дела у них идут и так очень хорошо. Растет и пассажиропоток, и эффективность перевозок. А тут еще и нефть преподносит им подарок – котировки падают, а значит, будут снижаться основные затраты – на авиакеросин. И поскольку вероятность роста цен на нефть в 2019 г. не очень велика, то авиаперевозчики начнут получать сверхприбыль, которая, конечно же, скажется на цене их акций. Из акций трех мейджоров – United Continental, Delta Air Lines и American Airlines – наиболее интересны акции последней, поскольку в 2018 г. в отличие от акций конкурентов находились под давлением. Но в последнее время дела у American Airlines пошли в гору и можно ожидать, что многие инвесторы обратят внимание на явную недооцененность этих акций по сравнению с конкурентами.

Конечно же, выше приведенными идеями инвестиционный портфель не ограничивается. На американском рынке можно найти еще много интересных и перспективных акций. И все же, как обычно в конце, предупреждение о рисках. 2019 год будет очень непростым и поэтому не стоит спешить со слишком активными покупками. Рекомендуем формировать портфель не спеша и частями, желательно на хороших просадках рынка. А 2019 год такие возможности точно предоставит.