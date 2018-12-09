Как выжить на фондовом рынке в 2019 году
Профессиональные участники рынка дали советы частным инвесторам на бизнес-завтраке «Ведомостей»
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В 2019 г. частному инвестору почти наверняка придется жить в условиях волатильности на мировом фондовом рынке
BRENDAN MCDERMID / Reuters
В 2019 г. частному инвестору почти наверняка придется жить в условиях волатильности на мировом фондовом рынке, к этому следует быть заранее готовым, сошлись во мнении участники бизнес-завтрака «Макроэкономический прогноз на 2019 г. Лучшие инвестиционные стратегии», организованного газетой «Ведомости».
Предсказать будущее становится все сложнее. «Следующий год будет годом спекулянта, мир вообще вошел в период турбулентности. Волатильность будет усиливаться на всех участках рынка, спасительной гавани не будет, разве что золото», — поделился ощущениями президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган.
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