Как выжить на фондовом рынке в 2019 году

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В 2019 г. частному инвестору почти наверняка придется жить в условиях волатильности на мировом фондовом рынке BRENDAN MCDERMID / Reuters

В 2019 г. частному инвестору почти наверняка придется жить в условиях волатильности на мировом фондовом рынке, к этому следует быть заранее готовым, сошлись во мнении участники бизнес-завтрака «Макроэкономический прогноз на 2019 г. Лучшие инвестиционные стратегии», организованного газетой «Ведомости».

Предсказать будущее становится все сложнее. «Следующий год будет годом спекулянта, мир вообще вошел в период турбулентности. Волатильность будет усиливаться на всех участках рынка, спасительной гавани не будет, разве что золото», — поделился ощущениями президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган.