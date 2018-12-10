Чем объясняются резкие скачки фондового рынка
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Многие инвесторы на фондовых рынках сегодня ощущают симптомы морской болезни. И дело не только в падении котировок, из-за которого фондовые индексы США в прошлый четверг ушли на отрицательную территорию, растеряв весь рост с начала года. Гораздо больше на нервы действуют резкие скачки рынка, ставшие в последнее время постоянным явлением (за последние полтора месяца индексы ушли в минус уже в третий раз).
За последние пару недель Dow Jones Industrial Average, например, неоднократно рос или падал в течение дня на 500, 600 или 700 пунктов. В прошлый вторник он за несколько часов рухнул на ошеломительные 799 пунктов, или на 3,1%.
Хотя подобные скачки бывали и раньше, обычно они случались после каких-то драматических событий. Теперь же, похоже, катализатором становятся явления относительно скромных масштабов, скажем, слова председателя ФРС США Джерома Пауэлла, что процентные ставки близки к нейтральному уровню или твит Дональда Трампа, назвавшего себя «человеком пошлин». Почему? Одно из предположений заключается в том, что пугливые инвесторы никак не могут определиться с перспективами рынка и экономики. Обвал Dow Jones на 799 пунктов, например, объясняли тем, что твит о «человеке пошлин» сигнализировал о росте напряженности в торговой войне и, соответственно, замедлении темпов роста.
Однако такие объяснения не кажутся достаточными, учитывая масштабы волатильности. Более понятную картину можно нарисовать, позаимствовав идею у Сета Клармана, основателя хедж-фонда Baupost, и рассмотрев неоднозначное понятие «рычага», или «плеча» (leverage).
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