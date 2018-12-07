ФРС США думает изменить денежную политику

Это может повлиять на повышение процентных ставок в 2019 году

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Джером Пауэлл (на фото) недавно сравнил политику ФРС с действиями человека, который входит в комнату, где неожиданно выключился свет Al Drago / Reuters

Управляющие Федеральной резервной системы США обсуждают, стоит ли дать сигнал участникам рынка, что они намерены занять более выжидательную позицию в вопросе повышения процентных ставок, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это сделает денежную политику менее предсказуемой и может привести к замедлению роста ставок в 2019 г. Некоторые инвесторы уже готовятся к этому.

Процентные ставки уже близки к нейтральному уровню, отметил в конце ноября председатель ФРС Джером Пауэлл. Считается, что при таком уровне они не замедляют и не ускоряют экономику. Сейчас базовая ставка равна 2-2,25% годовых, и ожидается, что в декабре центробанк поднимет ее на 0,25 процентного пункта. Это станет уже девятым повышением с тех пор, как ФРС начала ужесточать денежную политику в 2015 г. Но гораздо больше вопросов вызывают дальнейшие действия центробанка.