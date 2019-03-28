Экономика / Налоги и сборы

За что вам могут доначислить налог на доходы физических лиц

Пока налоговая выявляет недоплату в ручном режиме, но подходы стандартизируются
Дмитрий Водчиц, руководитель практики «Правовой и налоговый консалтинг» «КСК групп»

В прошлом году в СМИ появился целый ряд публикаций о том, как в России контролируют доходы физических лиц. Обсуждали долго и много, даже приняли закон о самозанятых. В целом общество напугали. Но так ли все страшно?

Сегодня доходы россиян контролируют налоговые инспекции с помощью камеральных и выездных проверок, также проверки проводят банки и Росфинмониторинг. Но все они носят фрагментарный характер. Кроме того, физические лица не ведут никакого учета, поэтому выявить и уж тем более доказать наличие у них незадекларированных доходов очень сложно.

В этой связи один из самых больших риск доначислений со стороны ИФНС сейчас связан с приобретением активов ниже рыночной стоимости и переквалификацией сделок (например, займов) в дарение.

За что могут доначислить налог

Так, до Верховного суда дошло дело № 53-КГ16-27, по которому налоговый орган доначислил НДФЛ по ставке 13% на сумму разницы между рыночной ценой приобретенной человеком квартиры и ценой ее покупки. Суд поддержал такое решение, сделав вывод, что физлицо получило доход в натуральной форме.

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