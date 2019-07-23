Экономика / Правила

Чего не хватает малому бизнесу для выхода на внешние рынки

Многочисленные госпрограммы помогают лишь крупным компаниям
Сергей Норицин, директор по внешнеторговым операциям банка «Санкт-Петербург»

По прогнозам Министерства промышленности и торговли, несырьевой экспорт в 2019 г. превысит $160 млрд. При этом за прошлый год рынок вырос на 12% до $151 млрд. Государство активно поддерживает развитие несырьевого экспорта, стимулируя участие в нем крупнейших предприятий. Есть множество программ, предлагающих льготы крупному бизнесу, – субсидирование ставок, льготное страхование рисков, отсрочки по уплате НДС и т. п. В нацпроекте на поддержку экспорта до 2024 г. предусмотрена существенная сумма – 957 млрд руб. Но вся госпомощь рассчитана на крупные предприятия.

Мы в банке также наблюдаем рост спроса на участие во внешнеэкономической деятельности (ВЭД), причем больше всего – со стороны малых и средних предприятий (МСП). Есть отрасли, в которых наиболее ярко наблюдается этот тренд. Сейчас много консультаций проводят компании, которые планируют экспорт леса в Китай, год назад этого не наблюдалось. Кроме того, достаточно часто поступают вопросы о проведении платежей для расчетов с зарубежными контрагентами, с которыми ранее компании не работали: чаще возникает недопонимание, как правильно оформить платежные документы при расчетах со странами ближнего зарубежья, ОАЭ и Китаем. Это, безусловно, свидетельствует о расширении масштабов ВЭД представителями малого и среднего бизнеса.

Также стоит отметить явную тенденцию МСП на отказ от услуг профессиональных брокеров в пользу самостоятельного ведения ВЭД.

Большие проблемы малого бизнеса

На этом пути малый и средний бизнес сталкивается с рядом трудностей.

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