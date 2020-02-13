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Практика
Экономика / Менеджмент

Практические аспекты взаимодействия с попавшими под санкции лицами

Вопросы о работе с ними до сих пор остаются
Антон Федотов , старший юрист юридической практики КПМГ в России и СНГ

Практический опыт показывает, что санкции – это подвижная категория. Они меняются с течением времени, появляются новые разъяснения и судебная практика. Несмотря на то что ограничения действуют не первый год, вопросы клиентов относительно них почти не меняются. Самыми популярными остаются вопросы о возможностях работы с санкционными компаниями, их «дочками», западными банками, а также о смене юрисдикции с целью ухода от санкций.  

Последствия работы с санкционными компаниями 

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