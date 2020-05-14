Наконец, говоря о восстановлении экономик после кризиса пандемии, когда этические дилеммы «горящего дома» стоят уже не так остро, стоит вспомнить одно наблюдение Милля, которое он сделал в 1848 г. В «Принципах политической экономии» он писал: «Что всегда было удивительно, так это та превосходная быстрота, с которой страны восстанавливались после опустошения, то исчезновение за короткое время всех следов землетрясений, наводнений, ураганов и войн. Враг огнем и мечом превращает страну в руины, грабит и убивает, и тем не менее спустя несколько лет там все так, как было прежде». Конечно, речь здесь о бедствиях с существенным разрушением капитала, чего не происходит при эпидемиях. Тем не менее, по Миллю, быстрое восстановление экономик всегда обусловлено состоянием населения страны. Быстрый рост возможен, если люди не только живы, но еще и не испытывают серьезных лишений. Тогда их знания и навыки будут главным залогом возрождения. Вряд ли есть что-то более важное, о чем властям стоит помнить сейчас, когда они организуют восстановление экономики после карантина.