«Я связала тебе друга. Это слон»

Обаятельная дама с вязальными спицами в руках, Маргрете Вестагер становится железной леди, когда речь идет об антимонопольном законодательстве ЕС. Комиссар по вопросам конкуренции делом подкрепила тезис «играйте по европейским правилам» – выписала Google штраф на 2,4 млрд евро

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Маргрете Вестагер, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Freya Ingrid Morales / Bloomberg

Еврокомиссар Маргрете Вестагер мечтает, чтобы ее считали человеком, а не функционером антимонопольного ведомства Еврокомиссии. На совещаниях она вяжет слоников и дарит их коллегам, а на деловых встречах включает по полной обаяние и эмпатию. Но на службе она человек жесткий: на прошлой неделе во многом благодаря усилиям Вестагер Еврокомиссия наложила максимальный для одной компании штраф по итогам антимонопольного расследования – 2,4 млрд евро должен выплатить Google за злоупотребления в поисковой системе, показывающей в первых строках сервисы самой компании, а не конкурентов.

Неправильное железо

Когда говорят о Вестагер, часто употребляют производные от слова «железный» – «железная леди», «железные рукавицы» и даже «острие копья» (по-французски дословно – «железо копья») новой Европы, пишет интернет-издание Slate. При личной встрече эти стереотипы разбиваются вдребезги. Железный еврокомиссар предстает мягким человеком, невыразительный исполнитель являет себя журналистам дамой живой и яркой, казавшаяся отстраненной и холодной, она демонстрирует любовь к искусству и страсть к вязанию. Ее считают донельзя прагматичной, пока не входят в ее рабочий кабинет.

Он весьма необычно украшен, поражалась газета Les Echos. Коллекция полотен датских художников – хорошо, это нормально для офиса. Панно с изображением копенгагенской улицы Вестагервей – понятно: в переводе с датского ее название звучит как «улица Вестагер». То, что по всему кабинету чиновника расставлено около трех десятков фотографий членов семьи и собаки Карло, несколько удивляет. Коллекция искусственных разноцветных бабочек заставляет поднять брови. Вконец пора­зила журналистов скульптура, стоящая на низком столике, – рука, показывающая неприличный жест средним пальцем. Это подарок от датских профсоюзных деятелей, которым не по нраву пришлось ужесточение закона о пособии по безработице, поддержанное Вестагер, когда она заседала в шведском парламенте. «Я ее храню, потому что она напоминает, что есть и всегда будут люди, не согласные с моим выбором. Такова суть политики», – объясняет она.

«Когда приходите сюда, в Еврокомиссию, очень важно, чтобы вы встретились с кем-то, – убеждала она Slate. – Если приходите ко мне, то у вас встреча не с представителем власти, работы или функций, а с личностью, человеческим существом». «Она пользуется каждой возможностью, чтобы подчеркнуть свою человечность», – подтверждает Fortune ее биограф Дженс Томсен.

В разговоре она тщательно подбирает слова. В голосе не сыскать высокомерия или угроз, она стремится почувствовать собеседника, настроиться с ним на одну волну. Именно эмпатия – главное качество Вестагер, рассказывал Les Echos руководитель конкурентного ведомства Французской Республики Брюно Лассер: «Какими бы ни были обстоятельства, она создаст у вас чувство, будто она обращается к вам с глазу на глаз, при этом не позволяя своему вниманию рассеиваться». Сотрудники подтверждают: «Она объединяет всех и всегда, в том числе рядовых подчиненных; [ее предшественник Хоакин] Альмуния, в котором было что-то от испанского гранда, отличался очень иерархичным подходом».

А в чем заключается ее подход, задается вопросом Les Echos и цитирует воспоминания экс-президента и бывшего гендиректора сервиса сравнения цен Leguide.com и сооснователя движения за нейтральность в интернете l’Open Internet Project Оливьера Сишеля о первой встрече с Вестагер: «Это было накануне Рождества, она меня встречала маленькими пирожными и шоколадом. Она сумела создать благоприятную для диалога обстановку. Но не допустить потворства – каждый играл свою роль, без смешения жанров».