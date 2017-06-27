Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,4 млрд евро М. Стулов / Ведомости

Еврокомиссия наложила рекордный штраф в 2,4 млрд евро на Google за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Американская компания злоупотребляет доминирующим положением как поисковая система, решила комиссия. У Google есть 90 дней на исправление ситуации, в противном случае ей грозит следующий штраф в размере 5% годового оборота материнской компании Alphabet.

Предыдущий максимальный размер штрафа для одной компании, наложенный Еврокомиссией в рамках антимонопольного расследования - 1,06 млрд евро. Он был назначен в 2009 г. производителю чипов Intel.

Для Google это также крупнейший проигрыш в разбирательствах с государственными регуляторами.

Представитель Google заявил, что компания не согласна с решением и оспорит его. У Alphabet есть средства для выплаты штрафа – на счетах компании хранилось более $90 млрд, по данным на конец марта этого года.

Штраф против Google - личная победа комиссара Еврокомиссии Маргрет Вестагер. Она унаследовала расследование против американской компании от своего предшественника - Хоакина Альмуниа, который дважды отказывался выносить решения против американской компании – в 2013 и 2014 гг. Вестагер же выдвинула обвинения против Google вскоре после того, как вступила в должность комиссара Еврокомиссии. Она заявила, что Google систематически отдавала предпочтение в поиске своему сервису по поиску товаров Google Shopping.

Несмотря на то что Еврокомиссия пока плотно занималась изучением сервиса по поиску товаров Google, ее решение может иметь и более широкие последствия, писала прежде газета Financial Times. Аналогичные жалобы могут подавать и компании, работающие в других сферах – в области путешествий и поиска на локальных рынках. Тем более что Еврокомиссия уже ведет расследования возможных нарушений Google в других областях – на рынке онлайн-рекламы и магазинов приложений.

Европейские регуляторы с 2000 г. пристально изучали деятельность Microsoft, Intel, Apple, Google, Facebook и Amazon на предмет возможных антимонопольных нарушений. При этом Брюссель категорически отрицает, что чиновники Евросоюза ведут кампанию против американских технологических компаний.

Крупные европейские технологические компании и политики в течение долгого времени уговаривали комиссара Еврокомиссии Маргрет Вестагер придерживаться жесткой линии в этом деле. Но это может усилить напряженность между странами ЕС и США: ситуация в этой сфере обострилась еще прошлым летом, после того как Еврокомиссия доначислила Apple 13 млрд евро недоплаченных налогов.

Аналитики, опрошенные New York Times, полагают, что Google и Еврокомиссия проведут несколько следующих лет в суде, споря о том, как именно американская компания должна исправить бизнес-модель Google Shopping.