Google в Европе могут оштрафовать на более чем 1 млрд евро

Штраф Google станет рекордным по делу о злоупотреблении монопольным положением Максим Стулов / Ведомости

Еврокомиссия может оштрафовать Google на более чем 1 млрд евро ($1,45 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, пишет FT со ссылкой на собственные источники. По информации издания, регулятор огласит свое заключение в ближайшие недели, и это будет первое решение Брюсселя, касающееся работы американской компании на поисковом рынке. Этот штраф, если будет назначен, может превысить штраф в 1,06 млрд, который получил в 2009 г. производитель чипов Intel, отмечает FT.

Ожидается, что чиновники ЕС в ближайшее время объявят, что Google злоупотреблял доминированием на рынке поиска и продвигал в поиске собственный сервис Google Shopping.

Крупные европейские технологические компании и политики в течение долгого времени уговаривали комиссара Еврокомиссии Маргрет Вестагер придерживаться жесткой линии в этом деле. Но это может усилить напряженность между странами ЕС и США: ситуация в этой сфере обострилась еще прошлым летом, после того как Еврокомиссия доначислила Apple 13 млрд евро недоплаченных налогов. Но вряд ли Вестагер учтет этот аргумент: в прошлом году она кроме Apple оштрафовала на более чем 3 млрд евро пять европейских производителей грузовиков.

Как ожидается, штраф Google станет рекордным по делу о злоупотреблении монопольным положением. Он может составить максимум до 10% от совокупной выручки Alphabet, материнской компании Google, в прошлом году составившей $90 млрд, и рассчитан следующим бразом: до 30% выручки от электронной коммерции Google, умноженные на количество лет, в течение которых имели место нарушения.

У Alphabet есть средства для выплаты штрафа – на счетах компании хранилось более $90 млрд, по данным на конец марта этого года. Но эта ситуация может серьезно повлиять на то, как компания в будущем будет работать в интернете и развивать дополнительные услуги, не имеющие прямого отношения к поиску.

Если Google не согласится с решением европейского регулятора, у компании будет время оспорить его и предложить свое решение – например, Microsoft в аналогичной ситуации на это было выделено 90 дней. Но Еврокомиссия может оштрафовать компанию, если она будет задерживать исполнение решения – в среднем штраф может составить до 5% ежедневного оборота за каждый день просрочки. Так, Microsoft в 2006 г. была оштрафована за задержки при поиске подходящего решения на 280 млн евро.

С 2000 г. европейские регуляторы пристально изучали деятельность Microsoft, Intel, Apple, Google, Facebook и Amazon на предмет возможных антимонопольных нарушений. При этом Брюссель категорически отрицает, что чиновники Евросоюза ведут кампанию против американских технологических компаний. Семилетнее расследование в отношении Google – знаковое, считает FT: оно фокусирует внимание на том, использует ли технологическая компания своем преимущество на рынке поиска, чтобы продвинуть свои дополнительные сервисы в области электронной коммерции, путешествий и др. в ущерб конкурентам.

Маргрет Вестагер унаследовала расследование в отношении Google от своего предшественника – Хоакина Альмуниа, который дважды отказывался выносить решения против американской компании – в 2013 и 2014 гг. Вестагер же выдвинула обвинения против Google вскоре после того, как вступила в должность комиссара Еврокомиссии. Она заявила, что Google систематически отдавал предпочтение в поиске своему сервису по поиску товаров. При этом советник Google Кент Уолкер написал в ноябре прошлого года, что дело Еврокомиссии не имеет оснований. Если Еврокомиссия признает Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением, то это даст возможность конкурентам и потребителям подавать иски к американской компании и пытаться взыскать с нее причиненный ущерб.

Несмотря на то что Еврокомиссия сосредоточилась только на сервисе по поиску товаров Google, это дело может иметь и более широкие последствия. Аналогичные жалобы могут подавать и компании, работающие в других сферах – в области путешествий и поиска на локальных рынках. Тем более что Еврокомиссия уже ведет расследования возможных нарушений Google в других областях – на рынке онлайн-рекламы и магазинов приложений.

Дело, касающееся возможных злоупотреблений на ОС Android, может серьезно сказаться на бизнес-модели Google, ведь 79% европейцев используют смартфоны на этой операционной системе, отмечает FT. В России Google проиграл антимонопольное разбирательство, как раз касающееся Android: Федеральная антимонопольная служба признала, что Google вынуждал производителей мобильных устройств Android продвигать на них поиск Google и запрещал устанавливать приложения конкурентов.