«Поначалу я делал карьеру, воруя идеи у психологов»

Американский экономист Ричард Талер нашел способы подтолкнуть людей к рациональному выбору, но не навязывать его. В этом году шведские академики решили, что его идеи в области поведенческой экономики заслуживают премии

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Лауреат премии по экономическим наукам имени Альфреда Нобеля 2017 г. Ричард Талер Kamil Krzaczynski / REUTERS

«Я довольно силен в математике. Но если поместить меня в группу экономистов, окажусь ниже среднего», – говорил Ричард Талер Chicago Tribune. В объяснениях его теорий очень много слов и очень мало математических выкладок, соглашается газета. Это не помешало Талеру стать экономистом, которым восторгаются Барак Обама, Дэвид Кэмерон, Эмманюэль Макрон, и получить в этом году Нобелевскую премию по экономике (официально – премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, см. врез).

Сам Талер в книге «Новая поведенческая экономика» пишет, что жил в удивительное время, когда для доказательства экономических теорий стали применяться гипотетические ситуации: исследователи спрашивали себя, как поступили бы в тех или иных условиях, а потом проверяли свои выводы, опрашивая студентов и добровольцев. Экономическая теория долгое время считала потребителей чем-то вроде разумных роботов – делающими выбор исходя из рациональности и логики, пишет Chicago Tribune. Талер стал одним из тех, кто утверждал: в поведении человека при выборе нет ни малейшего намека на рациональность.

Без одобрения Нобеля Альфред Нобель лично велел присуждать премию своего имени за достижения в области физики, химии, медицины и литературы и установления мира. Об экономистах он и словом не обмолвился. То, что для простоты называют «Нобелевской премией по экономике», на самом деле называется премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, она была основана в 300-летний юбилей банка в 1968 г., а впервые вручена в следующем году. Ее присуждает один раз в год Шведская королевская академия наук. Немало копий было сломано в спорах, не отменить ли ее. Питер Нобель утверждал, что его двоюродный прадед не согласился бы на такой шаг: «Из его писем следует, что он не любил экономистов». А премия, цитирует Питера AFP, «пиар-ход экономистов для улучшения своей репутации».

Когда Кэмерон в 2010 г. стал премьер-министром Великобритании, он создал консультативный орган Behavioural Insights Unit («Группа по бихевиористским наработкам», но insights можно перевести и как «озарениям»), которую между собой экономисты называли «группа по подталкиванию». Талер стал ее официальным советником.

«Подталкивание» (nudge) – теория Талера о том, что правильное решение людям нельзя навязывать, но нужно предлагать таким образом, чтобы они пришли к нему сами. Одной из задач британской группы стало повышение собираемости налогов. Вместо экономических стимулов группа предложила моральные. В налоговых извещениях упоминалось, что большинство граждан вовремя платит государству. Должникам по дорожному налогу приходили письма с заголовком «Заплатите налог, или вы лишитесь своего (тут автоматически подставлялась марка автомобиля, ниже было его фото)». Состоятельным должникам, пишет ВВС, письма рассказывали, как их налоги помогут благоустроить район. Для «экона» (так Талер называет человека, каким его видит традиционная экономическая школа) эти письма ничего не меняли: юридические и экономические предпосылки оставались прежними. В случае «гумана» (определение человека в собственном понимании Талера) психология оказала экономический эффект: собираемость налогов выросла.

В США заметили успехи британцев. В Бюро по определению научно-технической политики была основана «инициатива по социальным и бихевиоральным наукам», в сентябре 2015 г. Обама своим указом официально выделил ее в отдельное подразделение – Social and Behavioral Sciences Team (SBST). Его неофициальным советником стал Талер.

«Паршивая субординация»

Талер родился 12 сентября 1945 г. в северном Нью-Джерси. Он был старшим из трех братьев (у него самого сейчас тоже трое детей). Мать работала школьной учительницей, но вынуждена была стать домохозяйкой. Вырастив детей, пошла работать снова – риэлтором.

Отец каждый день ездил на поезде в Ньюарк, где 37 лет проработал актуарием Prudential Insurance Company и прошел путь до старшего вице-президента. Уже когда Талер был взрослым, отец основал собственную консалтинговую фирму Alan M. Thaler and Associates, которая помогала страховым компаниям разрабатывать новые продукты.

«Он считал, что, если я настоящий мужчина, тоже должен стать актуарием», – вспоминал Талер на страницах Chicago Tribune. Экономистов отец причислял к актуариям-неудачникам. Но Талер видел для себя другое будущее: «Я даже не столько не хотел идти в актуарии, сколько не желал быть деловым человеком». На вопрос «почему» ответ был краток: «Паршивая субординация».

В 1967 г. Талер окончил Западный резервный университет Кейза в Кливленде со дипломом экономиста. «Меня интересовала психология, но я решил, что экономика более практичная наука в том смысле, что, изучив ее, можно получить работу», – говорил он Chicago Tribune.

На магистра и доктора наук он обучался в Университете Рочестера, там же занимался преподаванием, пока в 1995 г. не перешел в Университет Чикаго. «Я всегда говорил студентам, что в жизни у меня не было настоящей работы, всю свою карьеру я был профессиональным смутьяном», – шутил Талер в беседе с Journal of Investment Consulting.

Аномалии Талера