Как нобелевские лауреаты правильно объясняют наше неправильное поведение

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Нобелевские премии по экономике никогда не вручают просто так. В отличие от, например, Нобелевских премий мира, они не подвержены политической конъюнктуре – их всегда вручают исключительно за выдающиеся научные идеи.

В этом году премию получит Ричард Талер – один из основоположников поведенческой экономики. Интересно, что в 2013 г. она была присуждена другому известному профессору той же Booth School of Business того же Чикагского университета – Юджину Фаме. Ключевые научные идеи двух исследователей на первый взгляд абсолютно противоположны: Фама, автор теории эффективного рынка, исходит из традиционного для большинства экономистов постулата о рациональности людей, а Талер – напротив, из их иррациональности. Значит ли это, что одна из этих теорий ошибочна? Вовсе нет! Нобелевский комитет нередко отмечает различные подходы, позволяющие взглянуть на одну и ту же проблему под разными углами. Отметим, что в 2013 г. Фама получил премию не один, а разделил ее еще с одним сторонником нерациональности индивидуумов – Робертом Шиллером, автором бестселлера «Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками». Эта книга впервые вышла в свет весной 2000 г. на самом пике бума доткомов, и уже через несколько месяцев ее название стало нарицательным для описания причин обвала американского рынка.

Возьмем простой пример, с которым рано или поздно сталкивается каждый – как правильно копить на старость. Исследования Фамы показывают, что в долгосрочном периоде мало кому удается обыграть рыночный индекс – своеобразную «мудрость толпы». Из этого следует, что правильный инвестиционный портфель должен соответствовать глобальному индексу и при выборе конкретных инструментов вложений, например инвестфондов, следует фокусироваться на издержках, а не на регалиях управляющего. Но что в этом контексте подразумевается под словом «правильный»? В теории это портфель, дающий максимальную ожидаемую доходность при заданном уровне риска. Казалось бы – это как раз то, что нужно будущему пенсионеру, остается только выбрать приемлемый уровень риска в зависимости от личных предпочтений и обстоятельств!

Однако на практике это решение оказывается не так уж просто реализовать.