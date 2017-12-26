Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков рассказывает, как с командой спасал банк и что удалось за два года

Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Сергей Горьков: Ходило много разных мнений, в том числе – просто закрыть ВЭБ

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Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков Евгений Разумный / Ведомости

Два года назад Внешэкономбанк (ВЭБ) чуть не рухнул – под грузом политический проектов, собственной неэффективности и западных санкций. На спасение банка прежний руководитель просил 1 трлн руб. В итоге прежнего руководителя сменили на человека из команды Грефа – Сергея Горькова, которому досталось расшивать старые проблемы и реформировать институт развития.

– Когда вы пришли в ВЭБ, посмотрели, наметили, что хотите сделать, у вас была картинка в голове, что будет с банком? Совпадает с тем, что получилось, или, может, все оказалось совсем не так, как вы представляли?

– Я, конечно, понимал, что банк находится в сложном состоянии, но некоторые аспекты на тот период сильно недооценивал. Я не думал, что настолько тяжелый портфель в целом. Я думал, он полегче.

Государственная корпорация «Внешэкономбанк» Банк развития

Учредитель – правительство РФ (100%).

Финансовые показатели (МСФО, девять месяцев 2017 г.):

активы – 3,5 трлн руб.,

капитал – 559,5 млрд руб.,

чистый убыток – 110,4 млрд руб.

Создан в 2007 г. в соответствии с федеральным законом «О банке развития», является правопреемником Банка внешнеэкономической деятельности СССР. Занимается финансированием промышленных и инфраструктурных проектов, поддержкой экспорта продукции, а также оказывает помощь субъектам МСП. На 1 октября 2017 г. ВЭБ профинансировал 188 инвестпроектов общей стоимостью 4,1 трлн руб., его участие составило 2,2 трлн руб.

Я точно не ожидал, что будет такая большая проблема с «ВЭБ лизингом». А это очень большая «дочка». И конечно же, я не ожидал, что так сильно запущенны процессы – как инвестиционные, так и управленческие.

Одновременно нам надо было срочно спасать банк от дефолта. Математического решения, как выйти из дефолта, не было на тот момент. Когда у вас дыра по ликвидности в 440 млрд руб., портфель не генерит вам доход и при этом вам 220 млрд руб. надо было отдать за границу [на погашение внешних долгов], а Минфин дал только 150 млрд руб. – вот как это можно решить? И при этом к ВЭБу было очень негативное отношение – помните, что писала в феврале пресса?

– Поэтому и удивительно, что у вас были лучшие ожидания. Все писали, что на 1 трлн руб. нужна помощь.

– Всегда понимаешь, что есть проблема, и есть тем не менее определенная оценка. И всегда есть преувеличения. Это вопрос [того], как работать с портфелем. При этом про лизинг ничего не писалось. Я думал, проблема растянута на [весь] 2016 год, а оказалось, что есть только два первых месяца. Ее нужно было решать реально к 1 апреля, т. е. через месяц после того, как я приступил к обязанностям.

Голова тогда работала постоянно, даже когда спал. Важно было найти решение. Я помню, как мы с командой написали план: вот сейчас мы сделаем это, это и это. Здесь выкрутимся так, здесь мы получим такие деньги. И оказалось, что из восьми намеченных пунктов удалось реализовать только два.

Сергей Горьков председатель Внешэкономбанка Родился в 1968 г. в Оренбургской области. Окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ («правоведение») и Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова («финансы и кредит»)

1994 заместитель начальника управления, начальник управления по работе с персоналом банка «Менатеп»

1997 работал на руководящих должностях кадровой службы в ЮКОСе и «ЮКОС-Москва»

2008 директор департамента кадровой политики Сбербанка

2010 в октябре вошел в состав правления Сбербанка и назначен заместителем председателя правления

2016 в феврале указом президента РФ назначен председателем Внешэкономбанка

– А почему всего два?

– Именно из того списка. Но реализовали многое другое, что нас уберегло от дефолта. А дефолт был бы, конечно, огромной проблемой для страны, и институт развития прекратил бы существование.

– А вот как сложилось это уравнение? За счет того, что вы с рынка привлекли деньги?

– За счет многих факторов. Помогла в том числе и поддержка Минфина и Центрального банка в этот период. Но могу сказать, что только их поддержка нас бы не спасла. Тогда было большой проблемой привлечь деньги с рынка: на Западе рефинансироваться нельзя, а в России тогда у нас был очень негативный образ из-за прессы. Деньги приходилось занимать под наши имена. Мы говорили: «Ребята, вот новая команда, мы пришли, мы разберемся. Пожалуйста, дайте денег». Реально вот так, без шуток. Потому что не верили ВЭБу, верили нам.

В то же время мы наметили себе другую задачу – к 1 июля сформировать стратегию, потому что без стратегии тоже невозможно двигаться. Вы должны всегда понимать, куда вы идете. Кстати, это вызвало определенное недопонимание среди ряда чиновников и членов наблюдательного совета. Нам говорили: «Подождите, разберитесь с активами, а потом стратегию представляйте».

– Да, до сих пор так говорят и спрашивают чиновники, эксперты: может, ВЭБу лучше для начала разобраться со старыми проблемами, а не брать новые?

– Теперь понятно, кто был прав, по крайней мере. Для любого банка заниматься проблемными активами – это такая вечная история. Пока есть банк, вы занимаетесь активами. Портфель – это гибкая история. Портфель не бывает только хороший, не бывает только плохой и не бывает только средний, он всегда разный. И в банке всегда надо им заниматься, хочешь не хочешь.

– Тут не заниматься, тут спасать надо было.

– Да, и спасать тоже. Но важно было определиться: а что это такое вообще ВЭБ? В 2016 г. ходило много разных мнений, в том числе – может, просто закрыть ВЭБ?

– Или сделать из него склад плохих активов.

Отдать банки в хорошие руки ВЭБ санировал два банка – «Глобэкс» и Связь-банк. На рынке есть информация, что «Глобэкс» рассматривают в качестве нового банка, уполномоченного сопровождать контракты по гособоронзаказу. По свидетельству Горькова, на эту роль рассматривали Связь-банк, относительно «Глобэкса» ему ничего не известно. Возможную продажу одного из банков, который не будет связан с оборонным заказом, и стратегию в отношении банковских активов Горьков прокомментировал так: «Мы провели с этими банками большую работу. Две главные вещи – докапитализировали их в 2016 г. и выстроили нормальную систему управления. В результате Связь-банк по итогам 11 месяцев показал 3,7 млрд руб. чистой прибыли. Это показатель уже с учетом резервов, сформированных под обесцененные кредиты. Создание резервов в банках идет – это нормальное явление. Сейчас мы видим в Связь-банке очень сбалансированный портфель. «Глобэкс» тоже впервые с 2008 г. вышел на прибыль. В этом банке мы поменяли практически всю команду. Резервы он еще должен создавать, но это не супербольшие резервы. «Глобэкс» в последнее время сильно изменил долю розницы, которой у него было совсем мало. Сейчас его клиентская база увеличилась в 3,5 раза (что очень много), изменилась и география присутствия. Так что фундаментально, можно сказать, «Глобэкс» и Связь-банк – очищенные, хорошие банки, они могут дальше нормально работать. Мы не отказываемся от нашей стратегии – нам нужно выходить из коммерческих банков. Мы все-таки институт развития, хочется тратить время на другие направления в строительстве новой экономики, а не на банки. И в то же время продавать лишь бы продать и при этом фиксировать убыток (нет на рынке аппетита сейчас на такие покупки) тоже категорически не хотим». Горьков рассказал, что хорошие предложения о покупке, например, «Глобэкса» все же есть (и не только от российских банков), но для ВЭБа «важен вопрос качества» – кто эти предложения делает («приобретатель должен быть понятный»). В случае с недобросовестным покупателем договор Representation and Warranties, который будет заключен при продаже банка, несет риск, что такой покупатель станет ненадлежащим образом управлять активом и в результате часть гарантий будет возложена и на продавца. Кроме того, кандидатура покупателя должна быть согласована с ЦБ, а ВЭБ никогда не понесет регулятору предложение, если покупатель будет «странный». При сегодняшнем состоянии рынка Горьков считает продажу банков «пока невозможной», но рассчитывает, что такая перспектива может появиться в следующем году. По его словам, практически готово другое предложение – о слиянии «Глобэкса» и Связь-банка. Он обещает в ближайшее время представить его наблюдательному совету ВЭБа. Свернуть Прочитать полный текст

– Да. И нам важно было занять позицию и сказать: «Институт развития должен жить, мы видим его в другом формате». Иначе нас бы уже не было. Или мы бы превратились во что-то другое. А мы сказали, что нужно сконцентрироваться на приоритетных отраслях – не надо заниматься всем подряд – и что нужно выработать новые инструменты. Мы же про синдикацию впервые заговорили в 2016 г. А еще для нас очень важно получить сильную отраслевую экспертизу, мы ее построили, как и планировали, в 2017 г. Когда мы перед собой поставили цель сделать стратегию за три месяца, это, конечно, был большой вызов. Первую версию стратегии я забрал читать уже на майские праздники.

Многие удивились: это нестандартно – выдать за такое время стратегию. Очень много было спорных вопросов. Поэтому в июне мы не смогли сразу принять стратегию. Один из спорных вопросов, который мы отстаивали, – ВЭБ не должен брать на себя всю сумму кредитования, необходимо привлекать сторонние деньги.

– Почему? Это же логичный безопасный механизм. В принципе, так же работает РФПИ.

– Это другое, они в капитал дают, а мы все же институт развития – для нас это нестандартно.

– А кто-нибудь возмущался – почему вы не хотите кредитовать некоторые отрасли, недвижимость?

– Не то чтобы возмущались, но сначала спрашивали: а почему вы это не берете, эту отрасль, или ту давайте берите. Поэтому важно было сразу определиться: «Черта – такая [проходит здесь]». Мы ограничились определенными направлениями, их не так мало – 26. Но в первый раз их было 150. И самое главное – мы убрали оттуда то, что касается ресурсной экономики.

Нам говорили: надо сначала сосредоточиться на решении проблем в старом портфеле, а потом уже на стратегии. Но мое искреннее убеждение: если ты будешь заниматься только старыми вещами, можешь ничего нового не построить.

– А такой... психологический вопрос: не сыграли роль скорее ваши личные, пусть и прекрасные, но в чем-то эгоистичные мотивы? По-человечески понятно: всегда хочется что-то новое создать, чем разгребать старое. Но, может, для дела лучше было не создавать «космические корабли», все эти «ВЭБ 2.0», а сначала просто закрыть старую дыру?

– У меня вообще нет здесь никаких личных мотивов. Вот давайте представим, что прошло два года, а мы вам рассказываем только о том, что продолжаем заниматься этими проблемными активами, все продолжаем и продолжаем...»

– Решили бы большие проблемы, заткнули дыру.

– Мы и так ее заткнули, заткнуть ее лучше было маловероятно – надо было бы огромное количество средств взять из бюджета. Их не было.

Стечение обстоятельств

– Могли бы вы дать свою личную оценку – в чем причина падения ВЭБа? Это связано с тем, что на ВЭБ навешивали политические нерентабельные проекты или все же менеджмент тоже внес свой вклад – под шумок выдавал кредиты непонятным, связанным структурам?

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