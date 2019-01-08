Главный экономист ЕБРР: «Россия более коррумпирована, чем можно ожидать»

Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Сергей Гуриев: Россия более коррумпирована, чем можно ожидать

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Сергей Гуриев, главный экономист ЕБРР, профессор экономики Sciences Po Максим Стулов / Ведомости

Сергей Гуриев уехал из России во Францию весной 2013 г. после обысков в возглавляемой им тогда Российской экономической школе. Гуриев проходил свидетелем по так называемому делу экспертов: правоохранительные органы подозревали авторов заказанной президентским советом по правам человека экспертизы второго дела ЮКОСа в получении денег от бывших акционеров нефтяной компании. Эксперты пришли к выводу, что оснований для вторых сроков Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не было.

Весной 2015 г. правоохранительные органы сообщили, что претензий к авторам экспертизы у них нет, и даже президент Владимир Путин через несколько месяцев заявил, что Гуриев может вернуться в Россию. Однако Гуриев приехал только год спустя и уже в статусе главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Именно приехал, а не вернулся.

Не планирует возвращаться в Россию он и после завершения в августе 2019 г. контракта с банком. По словам Гуриева, претендовать снова на должность главного экономиста он не стал по двум причинам: во-первых, банку нужны новые люди с новыми идеями, во-вторых, стало физически сложно работать из-за большого количества командировок. После ухода из ЕБРР Гуриев намерен сосредоточиться на преподавательской работе в парижском университете Sciences Po, куда устроился сразу после отъезда из России.

Сергей Гуриев Главный экономист ЕБРР Родился в 1971 г. в Северной Осетии. Окончил Московский физико-технический институт. Стажировался на экономическом факультете Массачусетского технологического института. В 2001 г. защитил докторскую диссертацию «Неденежные формы расчета в российской экономике»

1998 директор Центра дополнительного профессионального образования Российской экономической школы (РЭШ)

2002 проректор по развитию РЭШ

2004 ректор РЭШ

2013 отъезд из России, профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po)

2016 главный экономист Европейского банка реконструкции и развития

«В России серьезные проблемы с инвестиционным климатом»

– ЕБРР создавался для содействия переходу стран Центральной и Восточной Европы и СНГ к рыночной экономике. Три года назад вас назначили главным экономистом ЕБРР. Какой путь за это время прошла Россия?

– Сначала напомню, что за время моей работы в ЕБРР и при моем участии изменилась методология оценки прогресса cтран, где работает ЕБРР, на пути к рыночной экономике. Теперь она включает шесть измерений. Это развитие конкуренции; качество государственного и корпоративного управления; инклюзивность, т. е. равенство возможностей; экологическая устойчивость; устойчивость к внешним шокам, и в первую очередь устойчивость финансовых рынков; интегрированность рынков, включая интегрированность национальной экономики в мировую.

С точки зрения устойчивости финансовых рынков Россия прошла серьезный путь: построила систему инфляционного таргетирования, гибкого курса рубля, и продемонстрировала, что не так сильно зависит от внешних шоков. Это важный показатель. Но по остальным пяти пунктам нет большого прогресса. Развитие инфраструктуры внутри страны оставляет желать лучшего, а интегрированность в глобальную экономику резко ухудшилась. По экологической устойчивости прогресса точно нет. Конкуренция, развитие частного сектора, приватизация, борьба с монополиями – существенный регресс. По равенству возможностей Россия не худший пример, но и не лучший. По-прежнему есть большие проблемы с доступом к экономическим возможностям у людей, которые родились в маленьких городах или в сельской местности. Качество государственного управления также ухудшилось за последние 15 лет. В первые годы правления Владимира Путина были улучшения, но в последнее время Россия остается страной с низким качеством государственных институтов и высоким уровнем коррупции. Это иллюстрируется притоком и оттоком инвестиций. Инвесторы голосуют ногами; считают, что в России есть серьезные проблемы с инвестиционным климатом.

– Когда вы говорите про ухудшение госуправления, то с каким периодом сравниваете?

– Например, с 2003 г. Если вы посмотрите на разные показатели качества госуправления, то за последние 15 лет оно ухудшилось, при этом последние 5–10 лет ничего не меняется, показатели очень низкие. Россия гораздо более коррумпирована, чем можно было ожидать, учитывая ее уровень развития и тем более уровень образования.